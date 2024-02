Lena Meyer-Landrut zeigt irre Allüren – „Cappuccino aus Champagnerglas“

Seit ihrem Sieg beim „Eurovision Song Contest“ im Jahr 2010 ist sie eine feste Größe in der deutschen Musikbranche. Lena Meyer-Landrut begeistert Fans mit ihrer ungewöhnlichen Stimme und sympathischen Art.

Als Coach beim Prosieben-Format „The Voice Kids“ verhilft sie seit 2013 jungen Nachwuchssängern zum Erfolg. Trotz ihrer großen Erfolge und 5,7 Millionen Instagram-Follower wirkte es bisher so, als ob Lena Meyer-Landrut bodenständig geblieben wäre. Der neuste Instagram-Post zeigt nun jedoch irre Allüren der Sängerin.

Lena Meyer-Landrut zeigt, was sie hat

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Lena Meyer-Landrut regelmäßig Eindrücke in ihr Berufsleben, musikalische Ankündigungen und private Schnappschüsse mit ihren Fans. Das neuste Video der Sängerin, sorgt nun jedoch für Aufsehen. Die Musikerin springt auf einen Tiktok-Trend auf und lässt sich in verschiedenen Situationen filmen. Zu Beginn sitzt Meyer-Landrut an einem Schminktisch und lässt sich von einer Vielzahl von Stylisten gleichzeitig aufhübschen. Die Sängerin spricht in die Kamera und sagt: „Ich bin Lena, natürlich hab ich immer ein Team von sieben Leuten um mich herum.“ Im nächsten Videoausschnitt sieht man die 31-Jährige eine Treppe hinunter laufen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

In der Hand hält Lena Meyer-Landrut ein Champagnerglas, das mit Kaffee gefüllt ist und bestätigt stolz: „Ich bin Lena, natürlich trinke ich meinen Cappuccino aus dem Champagnerglas.“ Es folgt ein Video von Lena im „The Voice“-Stuhl, die Sängerin erzählt: „Ich bin Lena, natürlich sitze ich bei The Voice Kids und bin Coach.“ Im letzten Videoausschnitt berichtet die Musikerin dann: „Ich bin Lena, natürlich nehme ich eine meiner besten Freundinnen als Support Act auf meine Tour mit.“ In dem Moment kommt Meyer-Landruts Freundin und Sängerin Sonya ins Bild und das Freundespaar umarmt sich enthusiastisch. Mit ihrem lustigen Video wollte der Prosieben-Star also lediglich den Eröffnungsact ihrer kommenden Tour ankündigen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lenas Fans beweisen Humor

Die Fans von Lena Meyer-Landrut scheinen den ironischen Unterton ihres neusten Instagram-Videos sofort verstanden zu haben. Im selben Stil des Videos kommentiert ihre Community den Beitrag der Sängerin. Ein Fan schreibt unter das Video: „Ich bin Lena – natürlich spiele ich für meine Fans den Song Neon auf der tour, weil sie es sich so sehr wünschen“ und ein weiterer Follower ergänzt: „Ich bin Lena – natürlich vergesse ich ständig meine Songtexte wenn ich live spiele, aber krieg dann Hilfe ausm Publikum.“ Die Fans der Musikerin scheinen mit ihrem Idol auf einer Wellenlänge zu sein.

Ob Lena Meyer-Landrut ihren Kaffee tatsächlich aus einem Champagnerglas zu sich nimmt, bleibt fraglich. Humor hat die Sängerin mit ihrem Video auf jeden Fall bewiesen.