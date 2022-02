Lena Gercke zeigt Bikini-Popo – Fans kriegen sich nicht ein: „Sexy Body“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Hui, bei diesen sonnigen Grüßen von Lena Gercke wird einem mehr als nur warm!

Das Topmodel urlaubt aktuell auf den Malediven und scheint ihren Aufenthalt in vollen Zügen zu genießen. Damit ihre Follower auch etwas davon haben, zeigt Lena Gercke am Strand ihre sexy Kehrseite.

Lena Gercke zeigt Popo im knappen Bikini

Sie ist ein Model und sie sieht gut aus – das beweist Lena Gercke immer mal wieder. Auch wenn sich die 33-Jährige auch in anderen Bereichen wie Modedesign für About You oder als Moderatorin bei ProSieben beweist, hat sie ihre Paradedisziplin offenbar nicht verlernt.

Lena Gercke hat einen sexy Urlaubs-Schnappschuss mit ihren Fans geteilt. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Auf dem neusten Urlaubs-Foto posiert die GNTM-Siegerin der ersten Stunde entspannt am Strand – und macht sich dabei den Sand zu Nutze, um ihrer Pose das besondere Extra zu geben.

„Yeeeees. Sand, Sun, Friends and my Baby“, freut sich Lena über ihre aktuelle Situation. Im neongelben Bikini und mit lässiger Sonnenbrille steht sie mit dem Rücken zur Kamera im Sand, umringt von Palmen und roten Sonnenschirmen.

Eins sticht aber auf dem Schnappschuss eindeutig heraus: Lenas laaaangen Beine und ihr Popo, an dem noch feiner Sand klebt.

Lena Gercke macht die Fans verrückt – „Endlos lange Hammerbeine“

Kein Wunder, dass die Instagram-Anhänger sich kaum einkriegen bei Lenas Anblick. Neben Flammen-Emojis und Herzen gibt es jeder Menge Komplimente für die Mutter der kleinen Zoe:

„Leicht gepudert, wie schön, du Schöne“

„Puuuhhh...atemberaubend schön, liebe Lena“

„Was hast du nur für endlos lange Hammerbeine, Lena?“

„Sexy Body“

„Dein Po sieht echt gut aus“

„Wow, wie hübsch du bist und omg eine Hammer-Figur“

„Beine bis zum Himmel“

Ein Fan ist jedoch wegen der Bildunterschrift stutzig, da man weder Freunde, noch Lenas Baby, also ihre Tochter, auf dem Foto sieht. „Du nennst deinen Hintern Baby?“, so der ironische Kommentar.

Lena Gercke selbst antwortet darauf nicht – sie genießt wahrscheinlich gerade weiter die Sonnenseite des Lebens. (kv)