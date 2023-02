„Layla“-Macher legen nach: Jetzt kommt die „Putzmama“

Sie sorgten mit „Layla“ wohl für den umstrittensten Sommerhit 2022 – jetzt kündigen die „Layla“-Macher DJ Robin und Schürze ihren nächsten Streich an. Ob „Schwiegermutters Liebling“ die Gemüter erneut spalten wird? In jedem Fall geht es diesmal anstatt um Puffmutter „Layla“ harmloser um eine „Putzmama“…

„Layla“-Macher hauen neuen Song raus – darum geht es

Auf Instagram zeigen die „Layla“-Erfinder DJ Robin und Schürze offenbar einen Einblick in das Video zu dem neuen Titel „Schwiegermutters Liebling“. Drei Frauen in knappen Zimmermädchen-Outfits posieren vor einer Kamera, dazu dröhnen ein paar Zeilen der Nachfolge-Single aus den Boxen: „Ich war Schwiegermutters Liebling, bis zu dieser einen Nacht. Weil sie mich erwischt hat, mit der Reinigungsfachkraft“ – soweit, so interessant. Immerhin scheinen DJ Robin und Schürze dieses Mal auf eine politisch korrekte Bezeichnung zu achten.

+++ ESC: Ikke Hüftgolds Vibrator-Plan für den Vorentscheid – würde die ARD das zulassen? +++

Die neue Single erscheint an diesem Valentinstag, also am Dienstag (14.2), wie DJ Robin dazu schreibt. „Ab 14.02. ist’s soweit! Nach der Puffmama kommt nun die Putzmama. ‚Schwiegermutters Liebling jetzt vorbestellen'“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch kann „Schwiegermutters Liebling“ an den „Layla“-Erfolg anknüpfen? Die Fans auf Instagram sind geteilter Meinung.

„Layla“-Nachfolger in den Startlöchern: „Geht durch die Decke“

So feiern viele Anhänger den neuen Song schon jetzt, kommentieren unter dem Beitrag: „Das wird der nächste Song, der die Charts erobert“, „Geht durch die Decke“ oder haben schon lange auf einen neuen Song gewartet: „Endlich! Nächster Hit“. Ein User ist sich allerdings schon sicher: „Wird kein Hit werden“.

Mehr aktuelle News:

Die Kontroverse um „Layla“ hatten aber wohl auch die wenigstens vorhergesehen – deshalb müssen wohl sowohl DJ Robin und Schürze, als auch die Fans einfach abwarten, was nach der Veröffentlichung von „Schwiegermutters Liebling“ passiert – und wer sich möglicherweise diesmal auf den Schlips getreten fühlt…