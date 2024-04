Laura Müller erhebt schwere Vorwürfe: „Warum zensiert YouTube mein erstes Musikvideo?“

Den Hang zu Verschwörungstheorien hat Laura Müller wohl von ihrem Mann. Am Donnerstagabend (18. April) um 18 Uhr veröffentlichte Laura Müller ihr erstes Musikvideo. In „Superstar“, so der Titel des Liedes, besingt Laura sich selbst. Doch schon wenige Stunden nach Veröffentlichung des Videos herrscht Ärger im Wendlerschen Paradies. Denn Laura Müller wittert Zensur.

„Hey, ihr Lieben, nochmal zu späterer Stunde von mir, mich haben jetzt einige Nachrichten sowie das letzte Video, das ich jetzt gerade gepostet habe, erreicht, in denen mir Leute sagen, dass sie mein YouTube-Video nicht finden. Und das ganze YouTube durchsuchen und es nicht angezeigt wird. Ich habe es selber probiert, es geht wirklich nicht“, so Laura Müller in ihrer Instagram-Story.

Laura Müller erhebt schwere Vorwürfe

Und weiter: „Und jetzt frage ich mich, warum YouTube mein erstes Musikvideo zensiert und shadowbanned?“ Wem der Begriff Shadowban nichts sagt: Dabei geht es darum, dass Accounts in der Sichtbarkeit eingeschränkt werden.

Die Frau von Michael Wendler weiter: „Das würde ich gerne mal wissen. Es ist auch ziemlich merkwürdig, obwohl man gegen keine Richtlinien verstößt, dass dieses Video nicht angezeigt wird.“ Sie wolle nun den Link in ihrer Story teilen, sodass man direkt zum Video gelange, so Laura.

Verstößt Laura Müllers Video gegen Richtlinien?

Und zugegeben: Sucht man direkt bei Youtube nach dem Video, findet man es wirklich nicht. Woran kann das liegen? Nun ja, die Ansätze von Verstößen kann man bei Lauras Video schon erkennen. Räkelt sich die Frau von Michael Wendler doch mit gleich zwei Männern im Bett, was gegen die Youtube-Richtline bezüglich Nacktheit und sexuellen Inhalten verstoßen könnte. Wenn man das Video direkt bei Google in der Videosuche sucht, findet man es jedoch sofort, wenn auch zu Beginn geblurred.

