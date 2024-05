Laura Müller: Nach Shitstorm für ersten Song – auf IHN kann Wendlers Frau zählen

Laura Müller musste in den vergangenen Tagen reichlich Kritik einstecken. Dabei könnte es doch für die Ehefrau von Michael Wendler eigentlich gar nicht besser laufen: Die Brünette brachte Ende März mit „Superstar“ ihren ersten eigenen Song auf den Markt.

Der Track sorgte jedoch nicht bei allen für Euphorie – im Gegenteil: Laura Müller erntete für die Nummer inklusive heißem Videoclip einen regelrechten Shitstorm. Trotz alledem ist ein Promi von Lauras Lied überzeugt – und bietet ihr sogar Unterstützung an.

Laura Müller darf sich über Support freuen

Die Rede ist von Reality-TV-Star Calvin Kleinen. „Laura hat das unfassbar süß und sympathisch gemacht. Auch wie sie halb rappt – nice! Ich fand das sehr geil“, schwärmte der 32-Jährige beim Megapark-Opening auf Mallorca im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei all den negativen Kommentaren dazu habe er sogar richtig Mitleid mit Wendlers Herzblatt.

„Aber das geht noch viel besser“, kündigte Calvin Kleinen im gleichen Atemzug an. Und wie das dann laut dem TV-Gentleman aussehen könnte? „Wenn ich dabei bin und das mit ihr mache. Das wäre einfach nochmal eine Schippe drauf“, prophezeite der gebürtige Aachener. Sogar den Dreh für das Musikvideo hätte er am liebsten an der Seite der einstigen „Let’s Dance“-Kandidatin durchgezogen.

Laura Müller: TV-Star Calvin Kleinen ist nicht abgeneigt

Na, hätte das Laura mal früher gewusst. Doch muss der Wendler jetzt etwa Angst vor Konkurrenz haben? „Nein, obwohl, vielleicht schon – aber ich habe gelernt, man macht keine vergebenen Frauen an“, stellte Calvin Kleinen klar. Etwas, das er laut eigenen Angaben durch seine Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ gelernt habe.

Was er allerdings nicht verneint: „Ich würde gerne einen Cocktail mit Laura trinken gehen.“ Denn ohnehin hat Calvin Kleinen für die Partnerin des Wendlers nur gute Worte übrig: „Im Endeffekt muss man ja auch einfach sagen: Hätte sie einen Top-Performance-Song hingelegt, dann hätte es vielleicht gar nicht so viele Leute interessiert, als wenn sie so einen Song gemacht hat, wie jetzt. Meiner Meinung nach hat Laura alles richtig gemacht!“ Dafür vergebe er sogar „eine 1+ mit Sternchen in Sachen Vermarktung“.