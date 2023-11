Laura Müller und Michael Wendler: Jetzt lassen sie es richtig krachen

Fast ein halbes Jahr ist der kleine Rome-Aston nun bereits auf der Welt. Ende Juni überraschten Michael Wendler und Laura Müller Fans und Öffentlichkeit mit der Nachricht über die Geburt des Kleinen. Sie kam in einer unruhigen Zeit für den Schlagerstar.

Die geplante Doku über die Schwangerschaft war nach starken Protesten von RTL Zwei kurzerhand gecancelt worden. Auftritte des Schlagerstars fanden aus unterschiedlichen Gründen nicht statt. Doch der kleine Rome-Aston sollte das Paar all die schlimmen Dinge vergessen lassen. Überglücklich zeigten sich Laura Müller und Michael Wendler fortan. Auch wenn Fotos des Wendler-Sprosses bislang Mangelware sind … am Familienleben lässt Laura ihre Fans und Follower in den sozialen Medien dennoch teilhaben.

Michael Wendler und Laura Müller feiern Thanksgiving

So teilte die mittlerweile 23-Jährige via Instagram ein Bild, das sie in einem extrem knappen blauen Kleid, behängt mit allerlei goldenem Schmuck zeigt. Dazu schreibt die Influencerin: „Lebensmittel einkaufen für morgen. Das erste traditionelle Thanksgiving mit der Familie. Ich liebe euch.“

Süß, und sicherlich ein Meilenstein für die kleine Familie in den USA. Schließlich ist Thanksgiving in Amerika eines der wichtigsten Familienfeste. Es handelt sich um einen explizit säkularen, also weltlichen Feiertag, der auf ein gemeinsames Fest zwischen den Ureinwohnern und den ersten Siedlern zurückzuführen ist.

Thanksgiving im Hause Wendler

Im Laufe der Zeit bildeten sich diverse Bräuche rund um Thanksgiving. So gehört zum traditionellen Essen immer ein Truthahn, sowie Süßkartoffeln und Kürbis. Das geht so weit, dass eine Umfrage ergab, dass bei 88 Prozent aller Amerikaner das Geflügel an Thanksgiving auf dem Tisch landet.

Übrigens ist Thanksgiving in diesem Jahr am 23. November. Wir dürfen uns also wohl auf einige Festessen-Bilder aus dem Hause Wendler freuen.