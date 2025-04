Laura Maria Rypa gibt emotionale Einblicke – „Alles andere als einfach“

Laura Maria Rypa ist seit knapp zwei Jahren die Frau an der Seite von „DSDS„-Star Pietro Lombardi. Die Influencerin steht mit beiden Beinen im Leben und versorgt ihre Instagram-Follower mit täglichen Updates aus ihrem Alltag. Gemeinsam mit ihrem Pietro hat sie zwei kleine Söhne, das erste eigene Haus des Paares soll außerdem in diesem Jahr bezogen werden.

Doch in den vergangenen Monaten lief für die 29-Jährige nicht alles wie am Schnürchen. Nun gibt sie ihren Followern ein emotionales Update und findet ehrliche Worte.

Laura Maria Rypa lässt sich nicht unterkriegen

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Laura Maria Rypa, Pietro Lombardi und seiner Ex-Partnerin Sarah Engels. In mehreren tränenreichen Instagram-Stories meldete sich Laura dann zu Wort, um ihre Fans auf den neuesten Stand zu bringen. Zu einer Klärung scheint es bisher nicht gekommen zu sein, Pietro und Laura versuchten sich erst einmal während eines Urlaubs in Dubai zu entspannen.

+++ Laura Maria Rypa macht deutliche Ansage – „Kein Fake, kein Schauspiel“ +++

Auf ihrem Instagram-Profil, dem 949.000 Menschen folgen, teilt die Influencerin jetzt emotionale Worte mit ihren Fans. Die 29-Jährige macht liebend gerne Sport und lässt ihre Follower nun an ihrem aktuellen Workout teilhaben. Sie trägt ein blaues Sport-Set und dehnt sich an einer Tür lehnend. Das Video kommentiert die zweifache Mutter mit Worten, die tief aus ihrer Seele kommen.

Sport und Musik gibt ihr Kraft

Laura Maria Rypa schreibt: „Ich verarbeite viele Dinge durch Sport und Musik. Beides gibt mir Kraft, Klarheit und manchmal einfach den Raum, alles rauszulassen, was sich sonst anstaut. Die letzten Wochen, oder besser gesagt Monate, waren alles andere als einfach. Vieles musste ich für mich selbst klären, fühlen, akzeptieren. Aber ich versuche weiterzumachen, so gut ich kann. Ich schaue nach vorn, Schritt für Schritt, und versuche das Positive zu sehen auch wenn es manchmal schwerfällt.“

Treue Fans der Influencerin können mit diesen Worten sicherlich viel anfangen. Die Streitigkeiten scheinen auch bei Laura ihre Spuren hinterlassen zu haben. Das Video wollte die Influencerin zuerst gar nicht posten, doch ihr Pietro hat sie dann dazu überredet. In der Kommentarspalte finden sich reihenweise bestärkende Kommentare ihrer Fans wieder.