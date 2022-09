Lady Gaga: Konzertabbruch! „Es war zu gefährlich“

Es ist selten, dass man einen internationalen Superstar so offen und so verletzlich sieht, wie sich Popstar Lady Gaga jetzt in einem Instagramvideo zeigt. Völlig fertig und mit tränenerstickter Stimme, wendet sich die Frau, die eigentlich Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, an ihre Fans.

„Hallo ihr alle, ich danke euch so sehr, dass ihr zum Chromatica-Ball gekommen seid. Wir haben wirklich versucht, die Show in Miami zu beenden, aber wir konnten nicht“, erklärt Lady Gaga ihren Fans.

Lady Gaga spricht unter Tränen zu ihren Fans

So kam es bei ihrem Auftritt zu einem Gewitter, dass eine Weiterführung der Show unmöglich machte. „Selbst wenn der Regen aufgehört hätte, waren da noch Blitze, die direkt bei uns heruntergekommen sind. Sie waren so nah.“

Das ist Lady Gaga:

Lady Gaga wurde am 28. März 1986 in New York geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet Stefani Joanne Angelina Germanotta

Sie ist als Sängerin und Schauspielerin mega-erfolgreich

Mit ihrem Debüt-Album „The Fame“ gelang ihr 2008 der internationale Durchbruch

Mit einer Hauptrolle in „A Star Is Born“ gelang ihr 2018 an der Seite von Bradley Cooper auch der internationale Durchbruch als Schauspielerin

Auch in dem Film „House Of Gucci“ (2021) wirkte sie mit

Sie hätte nicht gewusst, was sie getan hätte, wäre irgendjemandem etwas passiert, so die „Hold my Hand“-Interpretin weiter. In einem weiteren Post entschuldigte sich die Sängerin dann noch ein weiteres Mal. „Es tut mir leid, dass ich die Show nicht beenden konnte, es war zu gefährlich“, so Gaga. Und weiter: „Ich liebe euch. Schaut, einige von euch haben mich jahrelang ‚Mama-Monster‘ genannt, in meinem Herzen wusste ich, dass es besser war, euch zu beschützen. Danke, dass ihr an mich glaubt. Dies war die größte Tour meines Lebens und ich werde diesen Moment für immer in Ehren halten – es hat lange gedauert, bis ich geheilt war, aber ich habe es geschafft.“

Ihre Fans werden es ihr verzeihen. „Wir lieben dich“, heißt es bei Instagram. Oder: Wir werden diesen Ball und diese Liebe niemals vergessen, weil es das ist, was du uns gelehrt hast.“