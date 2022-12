Kurt Krömer: Kurz nach Faisal-Kawusi-Show – Moderator zieht drastische Konsequenz

Mit seinen Studiogästen hatte es Kurt Krömer nicht immer einfach. In seiner rbb-Show „Chez Krömer“, die auch auf Youtube abrufbar ist, holte der Komiker bereits Promis vor die Kamera, die oft schon vor ihrem Auftritt bei Krömer mit negativen Schlagzeilen polarisierten, zum Beispiel Ex-„Bild“-Chef Julian Reichelt.

Oder auch Faisal Kawusi. Mit seinem Verhalten bei „Chez Krömer“ brachte er Gastgeber Kurt Krömer schließlich so sehr auf die Palme, dass der sogar die Sendung unterbrach und das Studio verließ. Kurz vor der TV-Ausstrahlung der Folge zieht Kurt Krömer jetzt drastische Konsequenzen, die der rbb am Montag (5. Dezember) auf Instagram bekannt gab.

Kurt Krömer beendet rbb-Show

„Es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass ‚Chez Krömer‘ kein Format ist, das ewig laufen wird. Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt“, lässt Kurt Krömer über den Sender mitteilen.

Auf seinem eigenen Instagramkanal verkündet der Komiker: „‚Chez Krömer‘ wird nicht mehr fortgesetzt. Ich habe die Katze erschossen! Lasst uns Freunde bleiben, keine Arschlöcher. Au revoir und Love Habibis!“

Kurt Krömer verkündet „Chez Krömer“-Aus, Fans sind bestürzt

Die Reaktionen seiner Fans sind eindeutig. Seine Zuschauer werden das Format vermissen. Aber auch Promis wie Schauspieler Elyas M’Barek melden sich zu der Entscheidung von Kurt Krömer zu Wort. Der Film-Star schreibt: „Alles richtig gemacht! Sendung war großartig, Chapeau!“

Sieben Staffeln lang ging die Show, in der Kurt Krömer seinen Gästen in 30 Minuten Sendezeit schonungslos ehrlich gegenüber trat. Mit dem umstrittenen Comedian Faisal Kawusi überschritt Krömer anscheinend eine innere Grenze.

Seine Aussagen zum Thema K.O.-Tropfen brachten Krömer dazu, ganz plötzlich die Sendung frühzeitig zu beenden.

Die neue „Chez Krömer“-Folge wird am 6. Dezember vom rbb ausgestrahlt. Neugierige Fans des Formats können sich die Episode mit Faisal Kawusi schon jetzt in der ARD-Mediathek ansehen.