Konny Reimann: Nach „Die Reimanns“ erhält er endlich die wichtige Nachricht

Konny Reimann kann aufatmen! Der TV-Auswanderer aus der Kabel-1-Doku „Die Reimanns“, der 2004 mit seinem Umzug in die USA Millionen Zuschauer-Herzen gewann, scheint immer noch ein gern gesehener TV-Star zu sein.

Das sah für kurze Zeit etwas anders aus, doch jetzt erhält der „Reimanns“-Star die erlösende Nachricht.

Konny Reimann: Nach „Die Reimanns“ herrscht Gewissheit

Und die bezieht sich auf die Quoten vom Sonntagabend (30. März). Es war die bereits dritte Episode der neuen Staffel „Willkommen bei den Reimanns“. Die ersten beiden Folgen stellten den Sender und die TV-Familie alles andere als zufrieden, startete die Premieren-Episode doch mit schlappen 0,58 Millionen Zuschauern. Und auch vergangene Woche sahen nur 0,63 Menschen Konny Reimann und seiner Familie beim Leben in den USA zu. Immerhin eine kleine Besserung zur Vorwoche.

In der dritten „Reimanns“-Woche ist laut „Quotenmeter.de“ ein weiterer Anstieg zu beobachten und dürfte das Team ein wenig aufatmen lassen: 0,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schauten sich die Doku an – das ergab einen Marktanteil von 2,7 Prozent.

Weniger erfolgreich lagen dagegen die Quoten bei der werberelevanten Zielgruppe. Lediglich 0,23 Millionen junge Menschen schalteten ein – und bescherten dem Sender einen Marktanteil von 3,9 Prozent. In der Vorwoche waren es jedoch noch 0,26 Millionen und damit minimal mehr.

Gegen den starken „Tatort“ aus Dortmund kamen „Die Reimanns“ Quoten-technisch am Sonntag also wahrlich nicht an (hier mehr dazu >>>). Dafür konnten sie beim eigenen Sender Kabel 1 am meisten punkten.

So erzielte „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit der Ausgabe um 17.15 Uhr hinter den „Reimanns“ den zweiten Platz im Kabel-1-Quotenrennen. 0,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein. Bei der jüngeren Zielgruppe waren es 0,18 Millionen.