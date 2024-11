Mit sofortiger Wirkung: Königin Camilla sagt Termine aus gesundheitlichen Gründen ab

Keine leichten Zeiten bei den Royals! Nach dem schwierigen gesundheitlichen Jahr und den Krebserkrankungen von Kate Middleton und König Charles trifft es nun auch die Ehefrau des Monarchen. Königin Camilla zieht sich mit sofortiger Wirkung aus den kommenden öffentlichen Pflichten zurück.

Königin Camilla: Gesundheitlicher Rückschlag

Wie der Buckingham Palace mitteilte, wird Königin Camilla nach einer Brustinfektion diese Woche an keinen Terminen mehr teilnehmen. Eine Sprecherin des Buckingham Palastes sagte: „Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Brustinfektion, für die ihr die Ärzte eine kurze Ruhephase verordnet haben.“

+++König Charles und Königin Camilla: Nach Australien-Reise – Palast bestätigt es+++

Und weiter: „Mit großem Bedauern muss Ihre Majestät daher ihre Termine für diese Woche absagen, aber sie hofft sehr, dass sie rechtzeitig genesen ist, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können. Sie entschuldigt sich bei allen, die dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erleiden könnten.“

Königin Camilla: SIE wird der Ersatz

Genauer handelt es sich bei den abgesagten Terminen um die jährliche Einweihung des „Field of Remembrance.“ Ersatz ist allerdings schon gefunden: Die Herzogin von Gloucester wird in Camillas Namen am Donnerstag (7. November) an der Veranstaltung teilnehmen. Außerdem hat Camilla ihre Teilnahme an einem Empfang des Buckingham Palastes für olympische und paralympische Athleten abgesagt, der am selben Abend von König Charles ausgerichtet wird.

Ein ranghoher Berater des Palastes sagte, Königin Camilla befinde sich derzeit auf ärztliche Anweisung zu Hause, hoffe aber darauf, sich rechtzeitig für die Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende erholen zu können.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das royale Paar kehrte erst vor kurzem von einer neuntägigen Reise durch Australien und Samoa zurück. Auf dem Rückweg nach Großbritannien legten Charles und Camilla einen Zwischenstopp in Indien ein. Na, wenn sich die Königin dort mal nicht verausgabt hat!