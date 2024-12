König Charles III.: Recherche legt es offen – Zahlen sprechen für sich

Auch, wenn es aufgrund seiner Krebsdiagnose und der von Prinzessin Kate ein hartes Jahr für König Charles III. und seine Familie war, kam der Dienst für die Krone nicht zu kurz. Das legt jetzt eine Recherche offen.

Die darin enthaltenen Zahlen zeigen: Die Royal Family absolvierte auch in diesem Jahr wieder fleißig zahlreiche Termine. Allen voran eine Windsor, die, wie auch schon in der Vergangenheit so oft, die mit Abstand meisten Auftritte für das Königshaus wahrnahm.

König Charles III.: Am Wochenende war es so weit

Wie immer am Jahresende schauen die Briten und Royals-Fans auf der ganzen Welt genau hin, wer im Laufe des Jahres die meisten Termine für die britische Krone absolviert hat. Auch in diesem Jahr erwarteten sie wieder mit Spannung, wer sich in der königlichen Sippe rund um König Charles III. als fleißiges Bienchen entpuppt und wer nicht gerade mit Auftritten glänzen konnte.

Am Wochenende war es nun wieder so weit und die Zahlen wurden offengelegt. Anhand der Termine im königlichen Kalender hatte die Firma Reboot SEO ein Ranking erstellt, das die Royals samt ihrer Anzahl an absolvierten Terminen aufzeigt. Und die Zahlen sprechen für sich.

Sie absolvierte 2024 die meisten Termine

An der Spitze steht, wieder einmal, Prinzessin Anne, die Schwester von König Charles III. Sie nahm 2024 217 Termine im Namen der Krone wahr und damit mit Abstand die meisten. Wenig überraschend, immerhin stand sie bereits in den letzten Jahren immer wieder auf Platz eins des Rankings.

Hinter ihr folgt in diesem Jahr der Monarch höchstpersönlich. Trotz Krebserkrankung war er 186 Mal für das Königshaus unterwegs. Platz drei teilen sich der Herzog von Gloucester und Prinz Edward mit 126 Terminen. Knapp dahinter folgt dessen Frau Herzogin Sophie mit 124 Terminen.

Prinz William und Prinzessin Kate sucht man auf den vorderen Plätzen vergeblich. Sie hatten wegen der Krebserkrankung der Prinzessin 2024 deutlich weniger Termine als sonst absolviert. Bei dem ältesten Sohn von König Charles III. waren es 71, bei seiner Frau 11. Kommendes Jahr dürften es wieder deutlich mehr werden, da Kate im Spätsommer ihre Chemotherapie beenden konnte und seitdem langsam wieder aufs royale Parkett zurückkehrt.