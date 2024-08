König Charles zieht die Notbremse – der Schaden ist bereits groß

König Charles III. räumt auf! Mit entschlossener Hand stellt der Monarch die Weichen für die Zukunft seiner Monarchie und zeigt, dass auch im Königshaus klare Kante gefragt ist. Der Grund: Die drohende Gefährdung seiner Herrschaft durch familiäre Skandale.

Mitten in seiner Krebsbehandlung zieht der eiserne Monarch nun die Notbremse. Er hat die Sicherheitsfinanzierung für seinen skandalumwitterten Bruder Prinz Andrew gestrichen und plant, ihn aus der königlichen Loge zu verbannen. Autsch! Ein schwerer, aber notwendiger Schritt, um die Integrität der Krone zu schützen.

König Charles III. greift mit Befreiungsschlag hart durch

Royaler Kommentator Lee Cohen lobt Charles‘ Toleranz gegenüber den „Unruhestiftern“ in der Familie. „Traurigerweise hat der König zwei massive Anspruchsprobleme, die Sussexes und den Duke of York“, so Cohen gegenüber „GB News“. „Braucht er ernsthaft diese Probleme inmitten einer massiven Gesundheitskrise? Es spricht für seine besten Eigenschaften, dass Charles gegenüber den Unruhestiftern in seiner Familie tolerant ist.“

Doch selbst der König sieht ein, dass finanzielle Unterstützung Grenzen hat. Andrew könne die Kosten der Royal Lodge nicht mehr stemmen – Zeit für einen Tapetenwechsel! „Derzeit kann [Andrew] nicht mit dem Unterhalt der Royal Lodge mithalten und für die Sicherheit bezahlen“, erklärte der Experte. „Es ist nicht gemein, Prinz Andrew zu vertreiben. Es schützt die Integrität der Monarchie und bewahrt sie vor zukünftigem Schaden.“

Dieser Schritt sendet eine klare Botschaft: Kein Royal steht über den Vorwürfen der Öffentlichkeit, egal wie blau das Blut ist. Dabei zeigt König Charles III., dass er bereit ist, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, um zukünftigen Schaden abzuwenden.