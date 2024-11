König Charles nicht mehr der reichste Royal – Experte tönt: „Sie sind arme Schlucker“

Manchmal trügt der Schein selbst in den prächtigsten Palästen. Obwohl König Charles III. als Oberhaupt der britischen Monarchie bekannt für seinen prunkvollen Lebensstil ist, muss er sich nun hinter einem anderen royalen Paar anstellen, wenn es um den Titel des reichsten Royals geht. Wer hätte gedacht, dass der britische Thronfolger Prinz William und Kate Middleton in Sachen Vermögen mit einem wahrhaft königlichen Coup aufwarten?

Mit einem beeindruckenden Vermögen von 1,2 Milliarden Euro glänzen William und Kate heller als alle Juwelen des Buckingham Palace. Laut aktuellen Berichten der „Sun“ übertreffen sie damit sogar König Charles III., dessen Reichtum auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt wird. Aber wie kommt es zu dieser finanziellen Krönung?

König Charles: Sie stellen ihn in den Schatten

Die Antwort liegt in einer Mischung aus Erbschaften, klugen Investitionen und dem Besitz des Herzogtums Cornwall, das Prinz William nach dem Tod seiner Großmutter, Königin Elizabeth II., in die Hände fiel. Im Gegensatz dazu stehen Prinz Harry und Meghan, die sich mit „nur“ 41 Millionen Euro begnügen müssen. Royal-Expertin Ingrid Seward sagte gegenüber der „Sun“: „Sie leben zwar nicht an der Armutsgrenze, aber im Vergleich zum Prinzen und der Prinzessin von Wales sind sie arme Schlucker.“

+++ Auch spannend: Royals: Letzter Tagebucheintrag der Queen entdeckt – „Ich habe keine Zeit“ +++

Seit ihrem Rückzug aus den königlichen Verpflichtungen tragen sie die Kosten für Sicherheit und Personal selbst, was einen erheblichen Teil ihres Vermögens beansprucht. Aber das royale Leben hat auch seine Vorzüge. Zum 40. Geburtstag durfte sich Prinz Harry über eine großzügige Erbschaft von seiner Urgroßmutter, der Queen Mum, freuen. Die sieben Millionen Pfund (ca. 8,3 Millionen Euro) sind zwar ein beachtlicher Betrag, doch gegen Williams milliardenschweres Erbe verblassen sie.

Trotz des finanziellen Glanzes gibt es im Leben der Royals Werte, die unbezahlbar sind. Für Prinz William und seine Frau Kate, die gesundheitliche Herausforderungen meistern müssen, steht die Familie über allem.