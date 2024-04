König Charles III. hört auf Camillas Rat: „Ich gebe mein Bestes“

Nach bestimmten Schicksalsschlägen entscheiden sich einige Menschen dazu, ihr Leben komplett umzukrempeln. So auch König Charles – mehr oder weniger. Denn angeblich war es nicht er, sondern Königin Camilla, die sich nach seiner Krebsbehandlung dafür einsetzte, ihn von gewissen Dingen fernzuhalten. Jetzt offenbart eine Royal-Expertin, worauf die Königin bei ihrem Ehemann besteht…

König Charles III. hatte DAFÜR keine Zeit

Stress, Termine auf Termine und wenig Zeit zum Essen? Einst war das der normale Alltag für den britischen Monarchen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Laut Sally Bedell Smith, einer renommierten Royal-Biografin, hat König Charles, der im Februar öffentlich machte, dass er sich einer Krebsbehandlung unterzieht, üblicherweise das Mittagessen während offizieller Verpflichtungen ausgelassen. Doch unter der wachsamen Obhut von Camilla scheinen diese Tage nun gezählt zu sein.

In ihrem persönlichen Newsletter „Royals Extra“ schreibt Bedell Smith: „Königin Camilla leistet doppelte Arbeit, indem sie den König bei Terminen in ganz Großbritannien vertritt und sich zu Hause um sein Wohlergehen kümmert.“ Dabei vergleicht sie Camillas Fürsorge sogar mit jener von Königin Mary, die ebenfalls ein wachsames Auge auf ihren Gatten hatte und wusste, wann sie hart durchgreifen musste. „Nach Jahrzehnten des Verzichts auf die Mittagsmahlzeit, um mehr Arbeit in seine vollen Tage zu packen, wird mir berichtet, dass König Charles III. nun zu Mittag isst.“

König Charles III. nimmt Termine wahr

Die neuen Maßnahmen von Königin Camilla scheinen Wirkung zu zeigen, denn der König zeigte sich nach seiner überraschenden Diagnose zum ersten Mal bei einem Oster-Gottesdienst in der Windsor Castle und erklärte den Anwesenden, dass er sein Bestes gebe. Dabei nahm sich der Monarch Zeit, begrüßte die Fans und stand auch einigen Rede und Antwort. Ein Mitglied der Öffentlichkeit wünschte dem König eine baldige Genesung beim Händeschütteln, worauf er antwortete: „Ich gebe mein Bestes.“

Der Prinz und die Prinzessin von Wales und ihre Kinder nahmen aufgrund der anhaltenden Chemotherapie von Kate nicht am Gottesdienst teil. Während der Osterpredigt ermutigte der Erzbischof von Canterbury zu Gebeten für sowohl den König als auch die Prinzessin auf ihren Wegen durch die Krebsbehandlungen.