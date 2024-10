König Charles III.: Jetzt ist es offiziell – bittere Absage

In den letzten Monaten stand es nicht gerade gut um die Gesundheit des britischen Monarchen. Anfang Februar 2024 informierte König Charles III. die Welt über seine Krebserkrankung. Seitdem unterzieht er sich zwar einer Chemotherapie, nimmt allerdings weiter an öffentlichen Auftritten teil. Sein Terminkalender ist eng getaktet, schon in wenigen Tagen startet seine mehrtägige Auslandsreise.

Doch jetzt der Rückschlag. Um seine Gesundheit zu schonen, verzichtet der Royal auf einen wichtigen Termin!

König Charles III.: Jetzt herrscht Gewissheit

König Charles Anwesenheit beim COP29-Klimagipfel in rund einem Monat wurde von den Organisatoren sehnsüchtig erwartet. Doch jetzt die bittere Enttäuschung: Wie der „Mirror“ weiß, wurde nun bekannt, dass der Monarch nicht am großen Event teilnehmen wird – und das, obwohl er als lebenslanger Umweltschützer bekannt ist.

Scheinbar bremst ihn seine Krebserkrankung aus, wie die britische Zeitschrift berichtet. Laut einer Quelle hätte der König gerne an dem Gipfel teilgenommen, aber der Herbst wird schon jetzt sehr arbeitsreich sein. Doch nicht nur das! Denn die Regierung selbst bat den Ehemann von Königin Camilla nicht um seine Teilnahme.

König Charles III. unterbricht Krebs-Behandlung

„Er ist von der Regierung nicht gebeten worden, an der Veranstaltung teilzunehmen, und er denkt auch an seine eigenen Verpflichtungen für die bevorstehenden Herbsttournee“, heißt es aus königlichen Kreisen. Es ist voll vor allem die anstehende Auslandsreise, für die König Charles seine Kräfte sammeln muss.

Denn für den Besuch mehrerer Länder unterbricht der 75-Jährige sogar seine Krebs-Behandlung, berichtet die britische „Daily Mail.“ Innerhalb der 11 Reisetage wird das Paar unter anderem in Sydney, Canberra und Samoa im Südpazifik Halt machen, wo König Charles III. an einem Treffen der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen wird.

In den letzten Jahren zeigte sich König Charles III. stets engagiert beim Klimagipfel. Noch 2023 nahm er an dem COP28-Treffen in Dubai teil.