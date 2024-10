König Charles: Palast macht es offiziell – „Ein Höhepunkt“

Es war eine Nachricht, die viele Royals-Fans überrascht hat: König Charles reiste vor Kurzem gemeinsam mit seiner Frau Camilla für zehn Tage durch Australien. Und das, obwohl er bekannterweise noch wegen seiner Krebs-Erkrankung in ambulanter Behandlung ist.

Einige Fans sorgten sich daher um seinen Gesundheitszustand. Ist König Charles wirklich wieder fit genug, um solch strapazierende Reisen zu machen? Nach der königlichen Tour durch Australien und Samoa setzt der britische Regent ein deutliches Zeichen und gibt indirekt eine Antwort auf diese Frage.

König Charles: Palastmitarbeiter plaudert Details aus

König Charles wird seit Februar ambulant wegen einer nicht näher bezeichneten Krebs-Erkrankung behandelt. Zunächst schob der britische Monarch alle öffentlichen Pflichten auf, arbeitete hinter den Kulissen jedoch weiter und nahm Ende April seine öffentlichen Auftritte wieder auf.

Nachdem seine Ärzte einverstanden waren, durfte er nun mit Camilla für zehn Tage nach Australien reisen. Laut eines Palastmitarbeiters war das genau die richtige Entscheidung: „Ich denke, es ist ein großartiger Beweis für die Hingabe des Königs an Dienst und Pflicht, dass er bereit war, so weit zu kommen. Er war unglaublich glücklich und sehr, sehr entschlossen, dies zu tun.“

„Das ist ein Höhepunkt für uns“

An die positiven Auswirkungen der Australien-Tour möchte man nun anknüpfen, wie der Insider gegenüber dem „Hello!“-Magazin verrät: „Wir arbeiten derzeit an einem ziemlich normal aussehenden, vollständigen Auslandstourneeprogramm für das nächste Jahr. Das ist ein Höhepunkt für uns, da wir wissen, dass wir in diesen Begriffen denken können.“

Genauere Details zur bevorstehenden Auslandstournee gibt es bisher noch nicht. Doch es dürfte für alle Royals-Fans ein gutes Zeichen sein, dass König Charles wieder auf Reisen gehen kann.