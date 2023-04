König Charles III.: Überraschende Gäste auf seiner Krönung

Es sind die begehrtesten Einladungskarten der Welt. Nur 2.000 Menschen werden am sechsten Mai 2023 die Chance haben, live bei der Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey in London zu sitzen.

Unter ihnen werden viele gekrönte Häupter sitzen, Prinz Harry wird aus den USA einfliegen und auch die Frau des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, Jill Biden, wird zugegen sein, wenn König Charles im Alter von 74 Jahren um Punkt 12 Uhr Ortszeit endlich die Krone auf den Kopf gesetzt bekommt.

Überraschende Gäste auf der Krönung von König Charles III.

Unter den rund 2.000 Gästen werden aber auch einige Personen sein, die man nicht unbedingt erwartet hätte. So schrieb die nordirische „Sinn Féin“-Politikerin Michelle O’Neill auf Twitter, dass auch sie eine Einladung zur Krönung erhalten habe.

+++ König Charles: Vor Krönung – Pläne kurzfristig umgeschmissen +++

Auf Twitter schreibt O’Neill: „Ich habe eine Einladung zur Krönung von König Charles III. angenommen. Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Einer Zeit, um unsere unterschiedlichen und gleichermaßen legitimen Bestrebungen zu respektieren und uns auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die das nächste Jahrzehnt bringen wird.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch aus Deutschland kommt überraschender Besuch. So wurde nun bekannt, dass Charles auch adlige Verwandtschaft aus Deutschland eingeladen hat. So werden Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und seine Gattin Saskia zum royalen Großevent nach London reisen. Charles ist der Großonkel von König Charles III.

Deutscher Besuch für König Charles III.

Auf der Website des Schlosses Langenburg: „Der Fürst und die Fürstin zu Hohenlohe Langenburg werden an der Krönungsfeier für Seiner Majestät dem König Charles III. und Ihrer Majestät der Königsgemahlin Camilla am 06. Mai 2023 in England teilnehmen.“

Mehr royale Nachrichten:

Für Philipp Fürst zu Hohenlohe Langenburg ist der Besuch eine große Freude: „Es ist uns eine große Ehre an der Krönungsfeierlichkeit teilnehmen zu dürfen. Mein Vater hat mir sehr lebendig und beeindruckt von seinen eigenen Erlebnissen auf der Krönung 1953 von Königin Elisabeth II erzählt. Daher sind wir voller Vorfreude, an diesem geschichtsträchtigen Ereignis dabei sein zu dürfen. Es wird ein neues royales Zeitalter eingeläutet. König Charles III. wird die Monarchie weiter modernisieren, das wird sich unter anderem an dem zeitgemäßen und deutlich kürzeren Ablauf, der traditionellen sehr langen Krönungszeremonie widerspiegeln.“ Ein wenig Ärger gab es vor der Krönung allerdings dann doch noch. So schockierte ein Drogen-Skandal die Insel.