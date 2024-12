König Charles: Große Veränderung nach Krebs-Diagnose – „Es schien logisch“

Es war ein hartes, es war ein anstrengendes Jahr 2024 für die britischen Royals. Gleich zwei Krebs-Erkrankungen erschütterten die königliche Familie und die ganze Welt noch dazu. Sowohl König Charles als auch Kate Middleton erkrankten, müssen noch heute mit den Auswirkungen der tückischen Krankheit leben.

Doch die beiden Royals lassen sich nicht unterkriegen. Kate und König Charles nehmen wieder an öffentlichen Terminen teil, prägen diese gar durch ihre Anwesenheit und ihren unerschütterlichen Mut.

König Charles verlegt seine Weihnachtsansprache

Und so schien es für die Königshaus-Experten nur „logisch“, dass an diesem Weihnachten nicht alles wieder so sein wird, wie noch im vergangenen Jahr. Bestes Beispiel: Die traditionelle Weihnachtsansprache des Monarchen. Wurde diese bislang meist innerhalb der Palastmauern aufgezeichnet, wählte König Charles in diesem Jahr einen anderen, einen symbolträchtigeren Ort.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wurde Charles‘ Rede doch in der Fitzrovia Chapel im Zentrum Londons aufgezeichnet. Einer ehemaligen Kapelle, die früher der Londoner Ärzteschaft diente und heute ein Ort der stillen Besinnung ist, zu der Menschen aller Glaubensrichtungen Zugang haben.

„Der König wollte die Dinge in diesem Jahr etwas anders machen“

Eine Palastquelle verriet dazu der britischen „Sun“: „Der König wollte die Dinge in diesem Jahr etwas anders machen und die Gemeinschaft und nicht nur die königlichen Anwesen erreichen, was ein zentrales Thema seiner Arbeit ist. Es schien logisch, dass es einen Bezug zum Gesundheitswesen haben musste, dass es ein Gemeinschaftsraum sein musste, der die Menschen zusammenbringt, dass es angemessen schön und festlich sein musste, dass es einen Bezug zum Königshaus haben musste und dass es in Reichweite des Buckingham Palace liegen musste. Er liebte die Bilder und die Geschichte dahinter und liebte den Ort, als er dort ankam. Er war völlig verzaubert.“

In seiner Ansprache erwähnt Charles auch seine Krankheit. „Persönlich möchte ich den selbstlosen Ärzten und Krankenschwestern meinen ganz besonderen und tief empfundenen Dank aussprechen, die mir und anderen Mitgliedern meiner Familie in diesem Jahr durch die Unsicherheiten und Ängste der Krankheit hindurchgeholfen und uns die Kraft, Fürsorge und den Trost gegeben haben, die wir brauchten“, so der König von England.