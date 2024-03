König Charles III: Haftbefehl erlassen – Polizei jagt Familienmitglied

Aktuell überschlagen sich die Ereignisse in England am laufenden Band. Nach Krankheitsfällen bei König Charles III. und Kate Middleton hielten der Photoshop-Skandal und das Double-Drama alle Royals-Fans in Atem. Nun folgt die nächste Schlagzeile, die für Unmut sorgen dürfte.

König Charles III.: ER wird von der Polizei gesucht

Die Rede ist von einem entfernten Cousin von König Charles III. Gegen den Mann namens Rowan Nash Lascelles wurde ein Haftbefehl erlassen, wie die „Daily Mail“ berichtet. Zum Hintergrund: Der 46-Jährige wird von der Polizei gejagt, nachdem er in einem McDonald’s-Restaurant rassistische Beschimpfungen ausgesprochen hat.

Rowan Nash Lascelles ist der Cousin zweiten Grades des Königs von England. Er ist ein Ururenkel von George V. Lascelles, steht auf Platz 68 der Thronfolge. Der Mann ist bereits mehrfach wegen rassistisch motivierter Straftaten verurteilt worden. An seinem letzten Prozess vor dem Willesden Magistrates‘ Court nahm er nicht teil, sodass dieser in seiner Abwesenheit stattfand.

König Charles III.: Schlimme Vorwürfe gegen Cousin

Neben den rassistischen Äußerungen in der Fast-Food-Filiale stehen noch weitere Vorwürfe im Raum. Er soll beispielsweise damit gedroht haben, einem Obdachlosenhelfer mit einem Messer ins Gesicht zu stechen. Darüber hinaus soll der 46-Jährige auch eine Frau am Bahnhof Victoria angegriffen haben. Außerdem wird behauptet, dass er schwule Männer angepöbelt habe.

Aktuell sei der entfernte Cousin von König Charles noch flüchtig. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Rowan Nash Lascelles, nachdem er nicht zu seinem Prozess erschienen ist.