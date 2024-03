König Charles III.: Russen vermelden Tod des Königs – Botschaft dementiert sofort

Schreckliche Falschmeldung aus Russland. Es sind wahrlich schlimme News, die zahlreiche russische Nachrichtenseiten am Montag (18. März 2024) vermeldet hatten. König Charles III. sei am Sonntagnachmittag verstorben, so hieß es aus dem Land, das sich gerade mit der Ukraine in einem grausamen Krieg befindet. Dem ist aber nicht so.

Wie die britische Botschaft in der Ukraine nun vermeldete, sei der 75-Jährige trotz anderslautender Nachrichten NICHT verstorben, so berichtet die britische „Daily Mail“. Zuvor hatten russische Nachrichtenseiten eine gefälschte Mitteilung des Buckingham Palastes verbreitet, in der es hieß, König Charles III. sei an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Russen-Medien verbreiten Todesmeldung von König Charles III.

Laut der „Daily Mail“ habe die russische Nachrichtenagentur „Sputnik“ vermeldet: „Medienberichten zufolge ist König Karl III. von Großbritannien im Alter von 75 Jahren gestorben. Auf der Website der königlichen Familie oder in den britischen Medien gibt es dazu keine Informationen“. Wenig später hatte die Agentur seine Meldung wieder zurückgenommen. Wie es zu den Falschmeldungen kommen konnte, und wer dahinter steckt, ist bislang nicht bekannt.

Über die sozialen Medien hatte sich die Falschnachricht in Windeseile verbreitet. Ebenso wie die Nachricht, dass Kate Middleton nach langer Zeit der Abstinenz sich endlich wieder in der Öffentlichkeit gezeigt habe. Angeblich, so heißt es in der britischen Presse, sei die Prinzessin von Wales in Windsor beobachtet worden. Wo genau Kate zusammen mit William gesehen worden sein soll, kannst du hier nachlesen.

König Charles hingegen plant schon wieder die nächsten offiziellen Termine. Demnach soll der Royal gewillt sein, bei der kommenden „Trooping the Colour“-Parade teilzunehmen. Wohl aber in abgespeckter Form. So heißt es, dass der König im Juni wohl in einer Kutsche, statt auf einem Pferd an dem Militärevent teilnehme.