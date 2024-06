König Charles III.: Fast wäre es unbemerkt geblieben – auch SIE feierte ihr Comeback bei „Trooping the Colour“

„Trooping the Colour“, die Geburtstagsparade zu Ehren des britischen Monarchen, feiert eigentlich das Staatsoberhaupt Großbritanniens, also aktuell König Charles III. Die volle Aufmerksamkeit der diesjährigen Parade am 15. Juni galt allerdings seiner Schwiegertochter Kate, die sich erstmals, seit sie an Krebs erkrankte, wieder bei einem öffentlichen Auftritt zeigte.

Das Comeback der Prinzessin von Wales hätte auch beinahe die Rückkehr einer anderen Adeligen unbemerkt gelassen. Doch dank der aufmerksamen Fotografen entging auch ihre Anwesenheit niemandem!

Für die Mitglieder der britischen Königsfamilie rund um König Charles III. ist es ein Pflichttermin im royalen Kalender: die jährliche Geburtstagsparade für den Monarchen, „Trooping the Colour“. Bis vor einigen Jahren zeigten sich alle Royals zum Abschluss der Feierlichkeiten gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palace und sorgten so für historische Bilder.

Eine Ära, die mit einer Entscheidung von Queen Elizabeth 2022 schließlich endete. Sie entschied nämlich, dass künftig nur noch sogenannte Senior-Royals, also für die Krone arbeitende Familienmitglieder, auf dem Balkon stehen dürften. Eine Neuerung, die auch König Charles III. seit seiner Thronbesteigung so übernommen hat und die 2024 fast ein royales Comeback unterschlagen hätte.

Verwandte von König Charles III. feiert Comeback bei „Trooping the Colour“

Denn während Kates Rückkehr in die Öffentlichkeit bereits vorab angekündigt worden war und während der „Trooping the Colour“ Gesprächsthema Nummer eins war, sorgte der Auftritt von Lady Gabriella Kingston für deutlich weniger Aufmerksamkeit. Und das, obwohl ihre Anwesenheit ebenfalls etwas ganz Besonderes war, immerhin musste die Tochter von Prinz Michael von Kent, einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth, erst vor einigen Monaten den unerwarteten Tod ihres Ehemanns verkraften.

Völlig überraschend war der 45-jährige Thomas Kingston am 25. Februar 2024 verstorben und hinterließ nicht nur bei seiner geliebten Frau ein tiefes Loch und ganz viel Schmerz. Die Adlige hatte sich nach dem Schicksalsschlag erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

An der Seite ihres Bruders Lord Frederick Windsor und dessen Frau Sophie Winkleman zeigte sie sich nun erstmals wieder. Auf Bildern ist die 43-Jährige im Buckingham Palace während „Trooping the Colour“ zu sehen. Die Monate der Trauer scheinen offenbar vorbei zu sein und Lady Gabriella wieder bereit zu einer langsamen Rückkehr in den Alltag.