König Charles III.: Erster Todestag – diese Worte an seine verstorbene Mutter gehen ans Herz

Es ist ein trauriger Tag. Vor genau einem Jahr verabschiedete sich Queen Elizabeth III. mit 96 Jahren und 70 Amtsjahren als Monarchin von der Welt. Auf ihrem Schloss im schottischen Balmoral starb die Königin im Kreis ihrer Familie und hinterließ ihre königlichen Aufgaben ihrem ältesten Sohn Charles. Ihm wurde die Krone am 6. Mai dieses Jahres verliehen.

König Charles III. meldet sich nun am Todestag seiner Mutter und richtet rührende Worte an die einstige Monarchin.

König Charles III.: Rührende Worte an die verstorbene Queen

Die ganze Welt stand unter Schock, als Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 das Zeitliche segnete – zahlreiche Blumen wurden vor dem Buckingham Palast und auch in Balmoral von trauernden Fans abgelegt. Jetzt – ein Jahr später – ehrt König Charles III. seine Mutter auf Twitter.

Auf dem Account „The Royal Family“ wurde eine Sprachnachricht vom König hochgeladen mit einem Bild, das die jüngere Königin Elizabeth zeigt.

„Anlässlich des ersten Jahrestages des Todes Ihrer verstorbenen Majestät und meiner Thronbesteigung erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie so vielen von uns bedeutet hat“, richtet Charles emotionale Worte an seine Mutter.

„Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir in diesem Jahr entgegengebracht wurde, während wir unser Möglichstes tun, um Ihnen allen zu dienen“, sagt der König weiter und meint damit natürlich seine Frau Camilla, die Liebe seines Lebens.

