König Charles III: Enger Freund verrät – jetzt ist eines ganz wichtig

König Charles III. ist zurück! Der britische Monarch ist nach seiner Krebs-Diagnose wieder in den offiziellen Dienst getreten. Gemeinsam mit seiner Frau Camilla nahm er in den vergangenen Tagen einige Termine wahr und geht somit wieder seinen öffentlichen Pflichten nach. Doch der 75-Jährige befindet sich immer noch in Behandlung und ist daher noch angeschlagen. Grund genug für einen seiner prominentesten Freunde, sich einzuschalten.

König Charles III.: Freund spricht über Gesundheitszustand

Die Rede ist von Sänger Lionel Richie. Seit Jahren stehen beide im engen Kontakt und kennen sich gut. Der US-Star durfte sogar bei der Krönung des britischen Regenten singen – eine große Ehre für Richie, wie er selber sagte. Dementsprechend hart dürfte ihn die Krebs-Diagnose von Charles getroffen haben.

Doch nun, wo sich König Charles III. auf dem Weg der Besserung befindet, kann sein Kumpel wieder positiver in die Zukunft blicken. In einem Interview spricht er jetzt sogar offen und ehrlich über den Gesundheitszustand des Monarchen. „Ich kann glücklicherweise sagen, dass es ihm fantastisch geht“, sagt Richie gegenüber dem amerikanischen „People“-Magazin.

König Charles III. bekommt Rat von Weltstar

Doch bei aller Freude und Erleichterung, dass es König Charles III. besser geht, hat Sänger Lionel Richie auch noch einen eindringlichen Rat. Er solle während der Krebsbehandlung „stillsitzen“!

Damit möchte der 74-Jährige wohl deutlich machen, dass sich der Schwiegervater von Kate Middleton nicht übernehmen soll. Vor allem nicht jetzt, wo er gerade wieder seinen offiziellen Pflichten als König nachgeht.