König Charles‘ Parade: Royal hat zu kämpfen – doch behält die Nerven

Nicht nur König Charles III. wird „Trooping the Colour“ 2024 wohl noch lange in Erinnerung behalten. Auch Schwiegertochter Kate dürfte diesen Tag so schnell nicht vergessen, immerhin markierte er die (teilweise) Rückkehr der an Krebs erkrankten Prinzessin ins royale Rampenlicht.

Neben dem König und Prinz Williams Ehefrau dürfte aber auch Prinzessin Anne (Charles Schwester) diese Geburtstagsparade im Gedächtnis behalten. Denn einwandfrei lief sie für die 73-Jährige keinesfalls. Trotzdem behielt Anne die Nerven.

König Charles III.: Hier hatte Schwester Anne zu kämpfen

Genau wie schon ihre Mutter Queen Elizabeth hat auch Prinzessin Anne eine Leidenschaft für Pferde. Sie gilt als passionierte Reiterin und nahm sogar schon bei den Olympischen Spielen teil. Fest im Satteln sitzen – das kann die Schwester von König Charles III. also. Und das musste sie erst kürzlich bei „Trooping the Colour“ wieder unter Beweis stellen.

Wie jedes Jahr begleitete die 73-Jährige die Militärparade zu Ehren des Monarchen am 15. Juni hoch zu Ross. An der Seite von Bruder Prinz Edward und Neffe Prinz William verließ sie auf einem Pferde namens Noble den Buckingham Palace hinter der Kutsche von König Charles III. und Königin Camilla.

König Charles III.: Schwester Anne behält die Kontrolle

Bis dato schien alles problemlos. Doch sobald das Pferd und die Prinzessin die Tore des Palasts verlassen hatten und die von tausenden Schaulustigen gesäumte Straße erreichten, wurde Noble unruhig. Das Tier begann wild seinen Kopf hin und her zu bewegen und fing an, auf der Stelle zu galoppieren.

Eine Situation, in der der Reiter konsequent durchgreifen und gleichzeitig Haltung bewahren muss. Beides Dinge, die die erfahrene Anne in diesem Moment tat und so die Kontrolle behielt.

Die Schwester von König Charles III. trieb Noble weiter voran, um mit den anderen Reitern und ihren Pferden mitzuhalten. Schließlich beruhigt sich Annes Pferd aber wieder und die Prinzessin konnte nach den anfänglichen Schwierigkeiten die Militärparade ohne tierische Probleme weiter mitreiten.