König Charles III. Krankheit schlimmer als gedacht? ER äußert jetzt Bedenken

Es war ein absoluter Schock für die britischen Royals und das Volk: König Charles III. hat Krebs! Wie schlimm es wirklich um den Monarchen steht, ist nicht genau bekannt. Er soll sich in Therapie befinden und geht auch schon wieder seinen royalen Pflichten nach – zumindest am Schreibtisch. Doch ist der König in Wirklichkeit kranker als eigentlich angenommen?

Der Ex-Butler von König Charles III., Grant Harrold, äußerte sich jetzt besorgt über den Gesundheitszustand des 75-Jährigen. Er glaubt, die Krebsdiagnose könnte ernster sein als gedacht!

Grant Harrold macht sich nicht nur Sorgen um König Charles III.

Gegenüber „GBNews“ äußerte der 45-Jährige seine Sorgen. Harrold diente Charles und Camilla (76) von 2004 bis 2011. „Etwas stimmt einfach nicht“, ist sich Harrold sicher. Dennoch hofft er, mit seiner dramatischen Einschätzung falsch zu liegen.

Doch Harrold macht sich nicht nur Sorgen um Charles. Seine Sorgen gelten auch Prinz William. Wegen der Krebs-Diagnose seines Vaters und der Bauch-Operation seiner Frau Kate Middleton ist der Druck auf ihn gewachsen. Er steht aktuell bei den Royals im Fokus.

König Charles III. bekam süße Genesungs-Wünsche aus der ganzen Welt

„Ich denke, er hat sogar einen der Orden fallen lassen, die er verleihen wollte, was so untypisch für ihn ist. In meinem Kopf lässt mich das denken, dass da noch etwas anderes im Gange ist“, erklärte der ehemalige Butler.

Die Krebs-Diagnose schockte nicht nur die britischen Royals. König Charles III. bekam Post aus der ganzen Welt. Zahlreiche Menschen drückten ihre Anteilnahme und ihre Genesungswünsche zugunsten des Monarchen aus.