König Charles III. hat nur noch einen Wunsch an Harry und Meghan

Lange Zeit hatte König Charles III. auf den Moment gewartet, am 6. Mai 2023 war es so weit: Der Sohn von Queen Elizabeth II. wurde in der Westminster Abbey gekrönt. Und auch wenn die überraschende Krebsdiagnose das royale Geschehen des 75-Jährigen derzeit überschattet, will König Charles III. seine letzten Jahre als Monarch gut nutzen.

Wäre da nur nicht die schwierige Situation mit seinem jüngsten Sohn Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan Markle…

König Charles III.: Sein letzter Wunsch an Harry und Meghan

Seit Prinz Harry Anfang 2020 das britische Königshaus verlassen hat und mit diversen Enthüllungen über seine britische Familie auspackte, herrscht Funkstille zwischen ihm, seinem Vater und auch dem Rest der Royals-Familie.

Berichten zufolge möchte Prinz Harry seine Beziehung zu seinem Vater aber verbessern, wollte sich bei seinem kürzlichen Besuch in London während der Invictus Games sogar persönlich mit ihm treffen. Doch König Charles III. soll sich darauf konzentrieren, seine Tage ohne familiäre Zwischenfälle zu verbringen.

Insider über König Charles III.: „Er will nicht streiten“

So erklärte ein Insider laut dem britischen „Express“ unter Berufung des „Mirror“, dass der Monarch einfach nur „Frieden und Ruhe an seinem Lebensabend“ wolle. Er sei an keinem Drama interessiert. „König Charles möchte in seinen letzten Jahren einfach nur seine Ruhe haben. Er will nicht streiten“, so der Insider. Aber offenbar auch keinen näheren Kontakt zu Harry und Meghan.

Der König will demnach nur eine Sache von seinem jüngeren Sohn und Meghan Markle: weiterhin Abstand. Wie lange er das wirklich durchzieht, bleibt abzuwarten.

Und noch eine Sache kommt für König Charles III. nicht mehr infrage, der Monarch setzt ein deutliches Zeichen. Das betrifft allerdings nicht Prinz Harry, sondern seine Schwägerin Kate Middleton. HIER alle Einzelheiten.