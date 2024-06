König Charles: Experte verrät – das wird er Prinz Harry niemals verzeihen

Über dem britischen Königshaus hängen schon länger dunkle Wolken. Denn hinter den Palastmauern ist allzeit bekannt, dass die Beziehung zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles III., unter keinem guten Stern steht.

Die Familie Sussex suchte schließlich vor vier Jahren das Weite und zog nach Amerika um. Seitdem wird Charles seinem Sohn eine Sache nie verzeihen, wie ein Experte der Royals sicher weiß.

König Charles im Zwiespalt

Hinter König Charles liegen schwierige Wochen. Erst vor wenigen Monaten gab er der Welt bekannt, dass er sich einer Chemotherapie unterziehen muss. Auch wenn sich der Monarch auf dem Weg der Besserung befindet, sich wieder bei öffentlichen Auftritten zeigt, dürfte ihn eine Angelegenheit weiterhin belasten – die Beziehung zu seinem Sohn Prinz Harry.

In einem neuen Bericht heißt es, dass der König seinen Zweitjüngsten zwar anhimmelt, ihm aber nicht verzeihen kann, was er in seinen Memoiren über seine Familie geschrieben hat. Denn nachdem Prinz Harry als arbeitender Royal zurückgetreten war, veröffentlichte er in einem Interview sowie in einer Biografie pikante Details aus dem Königshaus. Dies ließ vor allem König Charles und seine Liebsten in einem schlechten Licht dastehen.

König Charles: Verletzende Worte gegenüber Camilla

Der königliche Biograf Christopher Andersen machte gegenüber dem „Mirror“ deutlich, dass es für Charles unmöglich sei, jemals über Harrys Enthüllungen hinwegzusehen. Die Situation wird durch Harrys Kritik an Camilla noch erschwert, so der Experte. Andersen packt weiter aus: „Ich denke, die Leute müssen erkennen, dass das Einzige, was Charles unverzeihlich findet, die Kritik an Camilla ist.“

„Ich glaube, das stört den König immer noch, und ich weiß nicht, ob es ihm leicht fallen wird, [zu vergeben, Anm. d. V.]. Ich glaube nicht, dass sie Harry das jemals verzeihen werden.“ Er fügte hinzu, dass Harry Camilla immer noch „verärgert“ und dass der Herzog bis zur Klärung dieser Angelegenheit „auf sich allein gestellt“ sei.

Auch zum Vatertag erhielt König Charles III. keine öffentliche Nachricht von Prinz Harry. Währenddessen gratulierte ihm Prinz William am 16. Juni mit einem süßen Bild aus vergangenen Tagen. Eine bittere Erkenntnis für den Monarchen. Wie sich die Beziehung zwischen Charles und Harry in nächster Zeit entwickeln wird, bleibt abzuwarten.