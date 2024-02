König Charles III. äußert sich zum Ukraine-Krieg: „Leid und Not“

Am Samstag (24. Februar) jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Das Leid und das Schicksal der betroffenen Zivilisten bewegt die ganze Welt – auch König Charles III. ist tief berührt.

Der grausame Krieg und die vielen unschuldigen Toten lassen auch ihn nicht kalt: König Charles III. befindet sich aktuell zwar wegen seiner Krebs-Erkrankung in medizinischer Behandlung, Zeit und Kraft für berührende Worte hat er angesichts des schrecklichen Leids dennoch gefunden.

König Charles III. ist tief betroffen vom Leid der Ukrainer

„Die Entschlossenheit und Stärke des ukrainischen Volkes inspirieren weiterhin, während der Angriff auf ihr Land, ihr Leben und Lebensgrundlagen in ein drittes, tragisches Jahr geht“, lässt der König auf dem offiziellen Instagram-Account der britischen Royals verlauten.

„Trotz der enormen Not und des Schmerzes, die ihnen zugefügt werden, zeigen die Ukrainer weiterhin den Heldentum, mit dem die Welt sie so eng verbindet. Sie beweisen wahre Tapferkeit angesichts unbeschreiblicher Aggression. Ich habe dies persönlich in den vielen Treffen mit den Ukrainern seit Beginn des Krieges gespürt, von Präsident Zelenskyy und Frau Zelenska bis hin zu neuen Rekruten der Armee, die hier im Vereinigten Königreich trainieren“, heißt es im Social-Media-Beitrag.

Diese Worte gehen sofort ans Herz

„Ich bin weiterhin sehr überzeugt davon, dass das Vereinigte Königreich und unsere Verbündeten an vorderster Front der internationalen Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine in dieser Zeit, in der es so großes Leid und Not gibt, stehen. Mein Herz gilt allen Betroffenen, an die ich in meinen Gedanken und Gebeten erinnere.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Berührende Worte, denen man sich eigentlich nur anschließen kann. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der schreckliche Krieg bald ein Ende findet…