König Charles III.: Irrer Aberglaube! DIESER Fehler könnte das Ende der Monarchie bedeuten

Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Während die einen sich tunlichst davor hüten, an einem Freitag dem 13. das Haus zu verlassen oder unter einer Leiter herzugehen, halten andere derlei Dinge eher für Unsinn. Dennoch: Der Aberglaube ist auch heute noch vielerorts verbreitet, und so gibt es gewisse Dinge, die auch im englischen Königshaus nicht gemacht werden. Dinge, die, so der Aberglaube, sogar die Monarchie in eine große Gefahr bringen könnten. Dinge, die König Charles III., Kate Middleton oder ihren Mann Prinz William täglich betreffen.

Das verriet nun ein ehemaliger Koch des Buckingham Palastes. In der TV-Doku „Secrets of the Royal Kitchen“ verriet Graham Newbould, der einst im Buckingham Palast kochte, dass er den Royals beispielsweise kein spitzes Essen servieren durfte. Sandwiches oder ähnliches sind für Kate Middleton, König Charles III. und Co. also absolut tabu. Doch warum überhaupt?

Spitzes Essen schadet der Monarchie

Es bestehe der Glaube, verriet Graham Newbould, dass jeder, der den Royals spitzes Essen serviere, versuche der Monarchie zu schaden. „Die Royals essen nie quadratische Sandwiches, denn die Tradition besagt, dass jeder, der ihnen spitz zulaufendes Essen serviert, versucht, den englischen Thron zu stürzen“, so der Royals-Koch in der Doku.

++ Prinz George feiert Geburtstag: Nun startet ein irrer Countdown ++

Queen Elizabeth II. beispielsweise liebte Sandwiches, eckige Sandwiches waren aber verboten. Und so habe die Königin stets „Jam Penny“-Sandwiches, also runde Marmeladen-Sandwiches bekommen.

Doch eckige Speisen sind nicht die einzigen, die im Palast auf der Verbotsliste stehen. Auch Knoblauch ist streng verboten. Verständlich, schließlich soll der Monarch ja nicht aus dem Munde dünsten. Ebenso verboten sind Schalentiere. König Charles III. wiederum hat Foie Gras, also Gänsestopfleber von der Speisekarte streichen lassen. Das jedoch nicht aus Aberglaube, sondern aus ethischen Gründen.