König Charles III: Termin für seine Krönung steht fest! Bitter für Prinz Harry und Meghan Markle

Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen, doch nun macht es der Buckingham Palace endlich offiziell und verrät erste Details zur Krönung von König Charles III.

Weniger als fünf Wochen nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. wird bekannt, wann sich König Charles III. endlich die Krone aufsetzen und den Thron besteigen darf. Ausgerechnet das Datum der Zeremonie dürfte jedoch für einen erneuten Zoff bei den Royals sorgen.

Krönung von König Charles III. findet am 6. Mai 2023 statt

Der Abschied von Queen Elizabeth II. bedeutet gleichzeitig der Beginn einer neuen Ära im britischen Königshaus. Nach 70 Jahren Amtszeit übergibt sie die Monarchie Großbritanniens in die Hände ihres erstgeborenen Sohnes Charles. Die Hymne der Briten ist bereits in „God Save The King“ geändert worden und auch das Logo der Queen ist durch das des Königs ausgetauscht worden.

Doch das Wichtigste fehlt noch: die offizielle Zeremonie, in der Charles zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie den Commonwealth Realms ernannt wird. Nun hat der Buckingham Palace erstmals einen Termin für die Feierlichkeiten bekannt gegeben.

Die Krönung von König Charles III. soll demnach am Samstag, den 6. Mai 2023, in der Westminster Abbey stattfinden. Selbstverständlich wird seine Ehefrau Camilla dabei an seiner Seite sein und ebenfalls zur „Queen Consort“ gekrönt werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Zeremonie im Fernsehen übertragen wird. Schließlich wird es die erste Krönung seit fast 70 Jahren sein. Die Letzte fand für Queen Elizabeth II. im Juni 1953 statt. Es ist allerdings noch nicht bekannt, ob ein zusätzlicher Feiertag in Großbritannien eingeführt wird oder ob er auf das Krönungswochenende verschoben wird, da bereits am Montag, dem 1. Mai, ein Feiertag angesetzt ist.

König Charles III. feiert ausgerechnet am Geburtstag von Enkel Archie

Der Buckingham Palace hat in seiner Meldung angedeutet, dass die Zeremonie das Alte mit dem Modernen verbinden werde. Demnach werde sie „in langjährigen Traditionen verwurzelt“ sein, aber auch „die Rolle des Monarchen heute widerspiegeln und in die Zukunft blicken“. Für viele Menschen stellt die Regentschaft von Charles einen fließenden Übergang von der traditionellen Queen zu ihrem volksnahen Enkel Prinz William dar.

Gleichzeitig schreibt König Charles III. im Mai 2023 Geschichte. Denn: Bei seiner Krönung wird er bereits 74 Jahre alt sein. Das ist das älteste Alter, in dem ein neuer Monarch je gekrönt worden ist, berichtet die BBC.

Unsicher ist noch, ob sein Sohn Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan Markle zur Krönung erscheinen werden. Schließlich fällt die Zeremonie genau auf den vierten Geburtstag ihres Sohnes Archie, der am 6. Mai 2019 geboren ist.

Prinz Harry scheint allerdings so oder so kein großes Interesse daran zu hegen, bei der Krönung seines Vaters anwesend zu sein. Der 38-Jährige soll das Event gar boykottieren wollen, heißt es.