König Charles III. auf Deutschland-Besuch: Stadt macht Terminplan öffentlich

Dass König Charles III. nach Deutschland kommt, war bereits seit Längerem bekannt, nur der genaue Termin fehlte bislang. Jetzt herrscht endlich Gewissheit, wann der Royal erwartet wird.

Am Freitag (3. März) macht die Stadt Hamburg den royalen Terminplan öffentlich und verrät, was König Charles III. bei seinem Besuch in der Hansestadt erwartet.

König Charles III. kommt im März 2023 nach Hamburg

Jetzt ist es offiziell – König Charles III. kommt am 31. März 2023 nach Hamburg. Begleitet wird er dabei von seiner Gemahlin, Camilla. Das Ehepaar hat einen straffen Zeitplan und ist bei seinem Deutschland-Besuch auch in Berlin und Brandenburg zu Gast. Und auch im Nachbarland Frankreich wollen sich die beiden zeigen.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Royals heißt es: „Der König und die königliche Gemahlin werden vom 26. März bis zum 31. März 2023 zum ersten Staatsbesuch der neuen Regentschaft nach Frankreich und Deutschland reisen.“

Mit ihrem Besuch folgen sie der Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

König Charles III. in Hamburg: Das ist der Plan

In Hamburg wird Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher die Royals empfangen. Im Rathaus sollen sich die beiden ins Goldene Buch der Stadt eintragen. „Der Besuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ist eine große Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg. Er stärkt die guten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Hansestadt, die als „britischste Stadt auf dem Kontinent“ gilt“, so Tschentscher.

Was König Charles III. noch alles bei seinem Aufenthalt in Hamburg erwartet und wo die Bürgerinnen und Bürger einen Blick auf den Royal erhaschen können, wird noch bekanntgegeben.