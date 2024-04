König Charles meldet sich mit ehrlichen Worten zurück: „Ein kleiner Schock“

Mutiges Geständnis von König Charles. Beim ersten offiziellen Termin am Dienstag (30. April) nach seiner Krebsdiagnose spricht der britische Monarch über den emotionalen Augenblick, als er von seiner Erkrankung erfuhr. An der Seite von Königin Camilla besuchte der 75-jährige König ein Krebsbehandlungszentrum. Dabei teilte er seine persönlichen Erfahrungen mit Patienten und Personal…

König Charles setzt mit seinem Auftritt ein Zeichen

Mit großer Anteilnahme und Nähe zeigte sich das Königspaar: Händchen haltend und Geschichten austauschend mit jenen, die gegen Krebs kämpfen. Als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation MacMillan Cancer Support liegt Charles der Besuch besonders am Herzen, um auf die essenzielle Früherkennung aufmerksam zu machen. Ein Thema, das durch seine eigene Erkrankung eine noch tiefere Bedeutung erlangt hat.

Zugleich nutzten König Charles und Königin Camilla ihren Besuch, um auf die bahnbrechende Forschung hinzuweisen, die von Cancer Research UK unterstützt wird. Ihre Präsenz unterstreicht das Engagement des Königshauses für den Fortschritt in der Krebsforschung und die Unterstützung Betroffener.

König Charles rührt mit offenen Worten

Unter dem Jubel seiner Anhänger traf Charles im Zentrum ein und zeigte sich sichtlich bewegt von der Wärme und Unterstützung. Im Gespräch mit dem Klinik-Chef Charlie Swanton und im Austausch mit den Patienten, wurde deutlich, wie persönlich ihn das Thema berührt. Auf Nachfrage bezüglich seiner Gesundheit und Genesung gab Charles laut „The Sun“ zu, dass die Diagnose ein „Schock“ gewesen sei.

Foto: IMAGO / i Images Foto: IMAGO/i Images

„Es ist immer ein kleiner Schock, wenn man es erfährt, nicht wahr?“, so Charles, ehe er hinzufügte: „Mir geht es gut, danke“. Beim Verlassen des Krankenhauses setzte ein junger Fan eine besonders rührende Note, indem sie dem Königspaar Blumen überreichte. Charles dankte es ihr mit einer Geschenktüte und einer schulterklopfenden Geste. Ein Bild, das die Menschlichkeit hinter der königlichen Fassade zum Vorschein bringt.

Nachdem Charles und Camilla am Sonntag (28. April) bereits gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen waren, folgt nun die Bestätigung des Buckingham-Palastes. Der König wird seine Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen weiterführen. Seine Ärzte sind „sehr ermutigt“ und bleiben „positiv“ hinsichtlich seiner Genesung.