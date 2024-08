König Charles III. bleibt konsequent – er könnte einen neuen Familienstreit auslösen

König Charles III. und seine Familie genießen wie üblich zu dieser Zeit des Jahres das Landleben auf Schloss Balmoral. Wie schon einst die Queen, zieht es auch ihren Ältesten und weitere Verwandte in die schottischen Highlands, um mal so richtig abzuschalten.

Allerdings wird in diesem Sommer nicht jedem Mitglied der Royal Family die Ehre eines Aufenthalts auf Balmoral zuteil. Manch einer muss seinen Urlaub anderswo verbringen, denn Familienoberhaupt Charles bleibt konsequent. Es droht ein neuer Familienstreit.

König Charles III.: Sie sind bereits in Schottland eingetroffen

Die Royals lassen es dieser Tage ruhiger angehen. Die meisten Verwandten von König Charles III. sind aktuell im Urlaub und lassen die Seele baumeln, bevor es wieder zurück zu den Pflichten geht. Auch der Monarch selbst hat sich eine Auszeit genommen und verbringt mit Ehefrau Königin Camilla und anderen Herzensmenschen Zeit auf Schloss Balmoral.

Traditionell stoßen nach und nach dabei auch Verwandte hinzu. Berichten zufolge sollen in den vergangenen Tagen bereits Prinz Edward und seine Frau Herzogin Sophie in Schottland eingetroffen sein. Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis werden in Kürze ebenfalls dort erwartet.

Er wurde nicht eingeladen

Es ist davon auszugehen, dass auch Prinzessin Anne und ihr Ehemann Timothy Laurence nach Balmoral reisen werden. Prinz Andrew hingegen dürfte bei dem royalen Zusammentreffen nicht mit von der Partie sein. Berichten zufolge hat er keine Einladung von König Charles III. erhalten.

Beide liegen im Clinch, weil der Monarch möchte, dass sein jüngerer Bruder aus dessen Haus, der Royal Lodge, auszieht. Dieser weigert sich allerdings vehement. Ein Konflikt, der also offenbar noch lange nicht geklärt ist und der auch Folgen für die Töchter von Prinz Andrew hat.

König Charles III. könnte es sich mit seinen Nichten verscherzen

Aufgrund dessen schwieriger Beziehung zu König Charles III. sollen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie offenbar nämlich ebenfalls keine Einladung nach Schloss Balmoral bekommen haben. Schon vor einiger Zeit hatte ein Insider verraten, dass die Anwesenheit der beiden an die von Prinz Andrew geknüpft sein wird.

Da er nicht eingeladen wurde, werden auch seine Töchter in diesem Jahr nicht in den Genuss des Lieblingsschlosses der verstorbenen Queen kommen. Der Monarch bleibt konsequent und könnte es sich dadurch mit seinen Nichten und anderen Familienmitgliedern verscherzen.

Beatrice und Eugenie sind zwar keine Working Royals, gelten aber als wichtige Unterstützer der Königsfamilie. Sie sind bei allen wichtigen Veranstaltungen anwesend und pflegen ein enges Verhältnis zu Charles, aber auch William. Dass sie nun vom gemeinsamen Familienurlaub in Schottland ausgeschlossen werden, dürfte wie ein Stich ins Herz sein. Bleibt zu hoffen, dass dies nicht der Auslöser für einen neuen Familienstreit sein wird.