König Charles‘ erste Reise im Jahr 2025: Sie führt ihn in die „Hölle auf Erden“

Es wird seine erste große Auslandsreise in diesem Jahr. Und dann gleich zu einem der schrecklichsten Orte, die man sich nur vorstellen kann. In die „Hölle auf Erden“, wie Polens früherer Staatspräsident Aleksander Kwasniewski einst so treffend betonte. Wie der Buckingham Palast nun bestätigte, wird König Charles III. noch im Januar nach Auschwitz reisen.

Der Monarch wird dort am 27. Januar an der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers teilnehmen. Über 1,1 Millionen wurden in den Jahren 1940 bis 1945 hier ermordet, bevor das Lager am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Auschwitz wurde zu einem schrecklichen Symbol des Holocaust.

König Charles III. besucht Auschwitz

Bereits am Montag (13. Januar 2025) war der König Gastgeber einer Veranstaltung im Buckingham Palace für Bildungsprojekte zum Holocaust. Wie die BBB verichtet, traf er dort unter anderem auf den 94-jährigen Holocaust-Überlebenden Manfred Goldberg. Dieser lobte die Bemühungen von Charles, „dafür zu sorgen, dass der Holocaust niemals vergessen wird – als Gegenmittel gegen eine mögliche Wiederholung“.

Nach Angaben der Veranstalter wird die Gedenkfeier in Polen in einem Zelt vor dem Lagertor beginnen. Demnach soll an der Stelle ein Güterwagon stehen, der an die Opfer erinnern möge, die per Zug in das Vernichtungslager gebracht wurden.

König Charles III. trifft auf Andrzej Duda

Der Schwerpunkt der Gedenkfeiern liegt auf den letzten älteren Überlebenden von Auschwitz. Es wird erwartet, dass internationale Führungspersönlichkeiten und Staatsoberhäupter an diesem Tag, dem Holocaust-Gedenktag, anwesend sein werden. Charles wird während seines Besuches auch den polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen.

Für den König ist der Besuch in Auschwitz eine Herzensangelegenheit. So engagiert er sich schon seit geraumer Zeit dafür, Brücken zwischen den Religionen zu bauen und spricht sich ausdrücklich gegen Intoleranz und Extremismus aus.