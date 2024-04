„Klimbim“-Star Wichart von Roëll ist tot – „Er wollte gehen“

Als „militaristischer Opa“ in der WDR-Kultserie „Klimbim“ wurde er deutschlandweit bekannt, Fans konnten den Schauspieler in den darauffolgenden Jahren in Serien wie „Lena – Liebe meines Lebens“ und der „Lindenstraße“ bewundern. Nun ist Fernsehstar Wichart von Roëll im Alter von 86 Jahren verstorben.

Mit Wichart von Roëlls Tod ist auch der letzte große Schauspieler der Hit-Serie „Klimbim“ verstorben. Seine Ehefrau Anne Althoff berichtet über die letzten Stunden des Fernsehstars.

Wichart von Roëll schlief friedlich ein

Wichart von Roëlls Schauspielagentur Windhuis berichtet, dass der Schauspieler am Dienstag (16. April) friedlich in einem Hospiz eingeschlafen sei. Bereits im Jahr 2022 erlitt der Fernsehstar einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr vollends erholt hat. Roëlls Ehefrau Anne Althoff erzählt der Zeitung Bild, wie sehr sein Gesundheitszustand dem „Klimbim“-Star zugesetzt hat. Althoff erklärt: „Als Schauspieler war er ein Mann der Sprache.“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Zum Zeitpunkt seines Todes waren Wichart von Roëlls Ehefrau und seine Tochter Christine an seiner Seite. Althoff berichtet der Bild: „Mein Mann wollte gehen, er hatte festgelegt, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden. Er hat nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken. Wir haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet, waren an seiner Seite.“ Althoff und Roëll waren seit 35 Jahren verheiratet.

Mehr News:

Ehefrau Anne blickt liebevoll auf das Leben ihres Ehemanns zurück und sagt: „Was mich tröstet. Wichart hatte ein wunderbares Leben voller Freude. Er war ein glücklicher Mensch.“ Die große Liebe hatte das Paar wahrlich miteinander gefunden.