Kino: Jetzt ist es offiziell! Henry Cavill verkündet Superman-Hammer

+++ Vorsicht! Dieser Text beinhaltet Spoiler für den neuen DC-Kinofilm „Black Adam“ +++

Viele Fans hatten es kaum noch für möglich gehalten. Doch dann brachen nach und nach immer mehr Gerüchte durch – bis es jetzt schließlich offiziell ist. Die Zeit von Henry Cavill („The Witcher“) als Superman ist noch nicht zu Ende.

Der Brite wird wieder als Mann aus Stahl ins Kino zurückkehren! Das teilte der 39-Jährige am Montag (24. Oktober) in einem Video auf Instagram mit. Doch für die Fans, die in den vergangenen Tagen den neuen DC-Blockbuster „Black Adam“ (seit 20. Oktober im Kino) gesehen haben, war diese Info keine große Überraschung mehr.

Kino: Henry Cavill verkündet Superman-Comeback

Cavills Instagram-Video beginnt mit einem neuen Foto von ihm im ikonischen Superman-Kostüm. Anschließend spricht er persönlich in die Handy-Kamera: „Ich wollte warten, bis das Wochenende vorüber war, bevor ich das poste, weil ich euch eine Chance geben wollte, ‚Black Adam‘ zu sehen.“ Denn dort sorgte ein überraschender Auftritt von Superman bereits für Jubelstürme bei den Fans.

In einer Bonus-Szene nach dem Abspann will Amanda Waller (Viola Davis) Antiheld Black Adam (Dwayne Johnson) in die Schranken weisen. Doch der behauptet: „Es gibt niemanden auf diesem Planeten, der mich stoppen kann.“ Waller erwidert: „Ich kann jemanden um einen Gefallen bitten, der nicht von diesem Planeten stammt. “ Gesagt, getan.

In diesen Filmen spielte Henry Cavill bereits Superman:

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Justice League (2017)

Aus einer dunklen Wolke hört man eine bekannte Stimme: „Es ist lange her, dass jemand die Welt derart nervös gemacht hat.“ Und dann tritt tatsächlich Henry Cavill im Superman-Outfit aus dem Nebel und meint zu Black Adam: „Wir sollten reden.“ Schluss, Aus, Film vorbei – aber die Fans können das Aufeinandertreffen dieser beiden übermächtigen Comic-Figuren wohl kaum noch abwarten.

Kino: Superman-Auftritt „nur ein kleiner Vorgeschmack“

Und jetzt, wo dieses Geheimnis endlich gelüftet ist, kann auch Henry Cavill endlich offen darüber reden: „Jetzt wo das die meisten von euch getan haben, wollte ich es offiziell machen und mitteilen, dass ich als Superman zurück bin. Die Bilder in diesem Post und das, was ihr in Black Adam gesehen habt, sind nur ein sehr kleiner Vorgeschmack der Dinge, die da noch kommen werden.“

Cavill spielte Superman bisher dreimal. Nach mehreren Kino-Flops in ihrem Superhelden-Universum waren sich die Macher bei Warner Bros. und DC Comics irgendwann derart unsicher über die weitere Vorgehensweise, dass auch eine Neubesetzung von Superman im Raum stand. Doch schließlich gab Cavills Beliebtheit beim Publikum den Ausschlag. Ein Fakt, der dem Briten sehr wohl bewusst ist.

„Ich wollte vor allem euch danken“, sagt er daher zu seinen Fans. „Danke für eure Unterstützung und danke für eure Geduld. Ich verspreche euch, dass ihr dafür belohnt werdet.“