Kino: Neuverfilmung von „Die nackte Kanone“ geplant – du ahnst nicht, wer Hauptrolle spielen soll

Wenn man die besten Komödien der Kino-Geschichte auflistet, kommt man an dieser Trilogie nur schwer vorbei: „Die nackte Kanone“ mit Leslie Nielsen als trotteligem Polizist Frank Drebin ist einfach Kult – und lässt die Zuschauer auch bei der x-ten TV-Wiederholung noch Tränen lachen.

Der Erfolg der „Nackte Kanone“-Reihe (1988-1994) ist untrennbar mit seinem talentierten Hauptdarsteller verbunden. Jemand anderen als Leslie Nielsen, der 2010 im Alter von 84 Jahren verstarb, in der Rolle zu sehen – das ist für viele Fans unvorstellbar.

Doch genau das steht nun bevor: „Die nackte Kanone“ soll ins Kino zurückkehren – und als Hauptdarsteller ist ein prominenter Name im Gespräch.

Kino: Neuverfilmung von „Die nackte Kanone“ geplant

Die Neuverfilmung des Kult-Klamauks soll Regisseur Akiva Schaffer übernehmen. Für seine Arbeit an der legendären Sketch-Comedy „Saturday Night Live“ hat er bereits einen Oscar gewonnen. Als Produzent an seiner Seite: Niemand geringeres als Seth MacFarlane – der Macher von „Family Guy“ und den „Ted“-Filmen.

Doch wer tritt in die Fußstapfen von Leslie Nielsen als Frank Drebin? Offenbar sind die Macher mit einer absoluten Hollywood-Legende im Gespräch, die in den vergangenen Jahren als Actionstar Erfolge feierte – Liam Neeson!

Liam Neeson soll Nachfolger von Leslie Nielsen werden

Der 70-jährige Nordire begann seine Karriere mit ernsten Rollen in großen Dramen, für seine Hauptrolle in „Schindlers Liste“ (1993) erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung. Doch mit seiner Rolle als knallharter Ex-Agent im Entführungsthriller „96 Hours“ (2008) erfand er sich neu – und überzeugt nun seit über einem Jahrzehnt als rüstiger Actionstar auf der großen Leinwand.

Liam Neeson. Foto: IMAGO / Starface

Dass Neeson auch Comedy kann, bewies er als fieser Cowboy in der Westernkomödie „A Million Ways to Die in the West“ (2014). Hier arbeitete er bereits mit Seth MacFarlane zusammen, der nun „Die nackte Kanone“ produziert. Das könnte in den Verhandlungen, die laut „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ bereits laufen, zum Trumpf für die Macher werden.

Zum Inhalt oder einem möglichen Starttermins der Neuverfilmung ist noch nichts bekannt.