Kino: Neubesetzung in „Captain America“-Film sorgt für Furore – „Hätte ich nie gedacht“

Große Aufregung um den neuen „Captain America“-Film! Der nächste Streifen aus dem MCU, der voraussichtlich am 3. Mai 2024 im Kino starten wird, dürfte einige Zuschauer verwirren. Denn: Im vierten Film des beliebten Superhelden kommt es zu einer Neubesetzung.

Bei den Marvel-Fans sorgt bereits die alleinige Ankündigung schon jetzt für gemischte Gefühle. Während es die einen kaum erwarten können, überlegen die anderen, ob sie für „Captain America: New World Order“ überhaupt ins Kino gehen sollen.

Harrison Ford wird neuer „General Ross“ – ab 2024 im Kino

Nach dem Tod von Schauspieler William Hurt, der am 13. März 2022 an den Folgen von Prostatakrebs gestorben ist, hat die Suche nach einem ehrwürdigen Nachfolger begonnen. Der Oscarpreisträger hat die Rolle des Antagonisten „General Ross“ in insgesamt fünf Marvel-Filmen verkörpert. Sein erster Auftritt hat bereits 2008 in „Der unglaubliche Hulk“ stattgefunden.

Die Figur soll auch Teil des neuen „Captain America“-Filmes werden, weshalb die Rolle neu besetzt worden ist. Fortan soll Hollywoodstar Harrison Ford den „General Thaddeus Ross“ verkörpern. Sein zweiter Auftritt als Außenminister im MCU steht auch schon fest.

Harrison Ford (l.) wird im neuen „Captain America“-Film die Rolle des verstorbenen William Hurt (r.) übernehmen. Foto: IMAGO / Future Image, IMAGO / Ronald Grant

Neben „Captain America: New World Oder“ wird Harrison Ford auch in „Thunderbolts“ zu sehen sein, wie „The Hollywood Reporter“ berichtet. Dabei handelt es sich um den ersten Film des fiktiven Antihelden-Teams, das aus reformierten Superschurken besteht. Der Film soll im Jahr 2024 in den Kinos starten.

Für Harrison Ford ist es zwar der erste Marvel-Film, doch mit großen Franchisen hat der Schauspieler seit mehreren Jahrzehnten Erfahrung. Filmfans kennen ihn vor allem durch seine Hauptrollen in den „Star Wars“- sowie „Indiana Jones“-Blockbustern. Bereits am 30. Juni folgt der fünfte „Indiana Jones“-Teil, in dem der inzwischen 80-jährige Ford zum letzten Mal als unerschrockener Archäologe zu sehen sein wird.

Marvel-Fans üben Kritik an Kino-Star Harrison Ford

Insbesondere das hohe Alter des Schauspielers bereitet einigen Marvel-Fans Sorgen. „Die Leute neigen dazu, sehr lange Verträge innerhalb des MCUs zu haben. Sie sollten jemanden um die 50 nehmen. Beim letzten Film hat er sich die Hüfte gebrochen und die Produktion verzögert“, gibt einer von ihnen bei Twitter zu bedenken. Ein anderer vermutet sogar: „Das zeigt mir, dass Marvel sich dem Ende der Figur nähert.“

Andere unterstellen dem Superstar wiederum, dass er geldgierig sei. „Er ist in so ziemlich jedem Franchise dabei. Mein Typ mag Geld“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer spottet ironisch: „Hätte nie erwartet, dass der Mann, der in fünf ‚Star Wars‘-Filmen, fünf ‚Indiana Jones‘-Filmen und einer Fortsetzung von ‚Blade Runner‘ die Hauptrolle spielte, tatsächlich in weiteren Blockbuster-Filmen mitspielen würde, die ihm viel Geld einbringen würden.“

Doch zwischen all den kritischen Kommentaren lassen sich auch zahlreiche positive Stimmen lesen. „Ich kann es kaum erwarten“, schreibt ein aufgeregter Fan. Ein anderer kommentiert: „Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Harrison Ford dem MCU beitritt.“

Eine Voraussetzung stellen sie dann aber doch an die Produzenten: „Die sensationelle Arbeit von William Hurt [darf, Anm.d.Red.] nicht vergessen“ werden.