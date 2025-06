Kim Virginia: Ex-Verlobter Nikola Glumac meldet sich endlich zu Wort – „Hasse mich dafür“

Mittlerweile füllt Reality-TV-Star Kim Virginia schon eine eigene Daily-Soap. Verlobung gelöst, Krankenhausaufenthalt, Gerüchte um Gewalt – die Situation rund um die Influencerin und ihren Ex-Verlobten Nikola Glumac sorgt seit Tagen für große Verwirrung. Eigentlich erwarteten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind und leben zusammen in Dubai. Doch der gemeinsame Deutschlandbesuch endete im Chaos.

Kim liegt seit einigen Tagen im Krankenhaus. Was genau passiert ist, bleibt weiter unklar. In ihrer Instagram-Story erklärte sie nur, sie sei Opfer von körperlicher Gewalt geworden und nicht länger mit Nikola verlobt. Nun meldet der sich endlich selbst zu Wort.

Kim Virginia setzt Spekulationen ein Ende

Schnell kamen Spekulationen auf, ob Nicola etwas mit den Verletzungen von Kim zu tun haben könnte. Doch die TV-Ikone stellte sofort klar: „Nikola hat mich nicht geschlagen! Er würde niemals einer Fliege was zuleide tun.“ Während sie sich zumindest bruchstückhaft äußerte, herrschte von Nikola tagelang Funkstille. Jetzt meldet er sich erstmals selbst zu Wort und zeigt sich reumütig wie nie.

In seiner Instagram-Story schreibt er zu einem Bild, das ihn mit verweintem Blick zeigt:

„Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe.“

Kim Virginia: Ex-Verlobter packt aus

Was konkret vorgefallen ist, verrät Nicola auch jetzt nicht, doch er übernimmt Verantwortung: „Ich hatte eine Panikattacke und ich war nicht fähig zu handeln. Aber das ist keine Entschuldigung.“ Und weiter: „Ich hasse mich dafür, dass ich Kim genau in dem Moment im Stich gelassen habe, als sie mich am meisten gebraucht hat.“

Offenbar haben die beiden aktuell keinen Kontakt. Nikola richtet seine Worte direkt an sie:

„Kim, du antwortest mir nicht und ich verstehe das. Jeder andere auch. Ich nehme den nächsten Flieger. Ich will einfach bei dir sein. Du musst mir wirklich verzeihen. Ich will nur für dich da sein.“

Wie es für Kim Virginia und Nikola Glumac weitergeht, bleibt offen. Doch nach Tagen des Schweigens ist jetzt zumindest klar: Nikola kämpft um eine zweite Chance.