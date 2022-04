Kelly Family: Video aufgetaucht – kurz darauf kam es zur Katastrophe

Es sind Szenen, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Szenen voller Unbeschwertheit und Freude. Szenen, die daran erinnern, was vor vielen Monaten möglich war und bald hoffentlich auch wieder ist. Es ist ein Video, das die „Kelly Family“ nun auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat.

Es zeigt Ausschnitte aus dem letzten Konzert, dass die „Kelly Family“ kurz vor dem ersten Lockdown gespielt. Kurz bevor die Corona-Katastrophe weltweit für Todesfälle und überfüllte Intensivstationen sorgte.

„Kelly Family“: Video von der letzten Tour weckt alte Gefühle

Aufgenommen und geteilt hat das Video „Kelly Family“-Mitglied Jimmy Kelly. Es zeigt Tausende Fans, die feiern, singen, unbeschwert in der Menge tanzen. Szenen aus einer Zeit vor Corona, vor Ansteckungsangst und Impfdebatten. Auf Instagram lässt der Musiker seinen Gefühlen freien Lauf.

Dieses Video habe ich mit meinem Handy von der Bühne aus gemacht, beim letzten Konzert der letzten Tour. Wer hätte gedacht, dass nur wenige Tage später die ganze Welt in einen Lockdown gehen würde“, fragt Jimmy Kelly. Und weiter: „Ich bin sprachlos, wenn ich diese Bilder sehe und ich freue mich ganz besonders, die kommende Weihnachts-Tour mit meinen Geschwister mitmachen zu können. Wenn ich was gelernt habe in den letzten zwei Jahren, dann ist es vor allem, dass die Zeit hier auf Erden schneller vergeht, als man gucken kann.“

„Kelly Family“: Fans sehnen sich nach neuen Konzerten

Damit spricht der 51-Jährige den Fans aus der Seele. „Ja, die Zeit vergeht. Viel, viel, viel zu schnell. Wo sind die zwei Jahre geblieben? Nichts war da woran man festhalten konnte. Weihnachten nur im eigenen Haushalt, Ostern nur im eigenen Haushalt... nicht woran man hätte festhalten können. Letztes Jahr gab's kleine Aussichten, als dann langsam die Veranstaltungen unter strengen Regeln wieder anliefen. Irgendwie zugleich auch traurig. Umso größer die Vorfreude mit Aussicht auf bessere Zeiten für die Weihnachtstour 2022“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin.

Und eine Weitere ergänzt: „Irgendwie unwirklich. An dem Tag noch mittendrin zwischen Tausenden von Menschen...und kurze Zeit später hat sich alles verändert. Ich bin so, so dankbar, dass wir dabei sein konnten.“

