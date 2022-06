„Kelly Family“: Joey Kelly macht Plan öffentlich – „Das wäre echt toll“

Kelly Family: Die berühmten Mitglieder und was sie heute machen

Er ist der wahrscheinlich abenteuerlustigste der vielen Geschwister der „Kelly Family“. Joey Kelly ist bekannt für seine waghalsigen und sportlichen Herausforderungen, denen er sich oft im TV stellt. Und es scheint, als hätte der Musiker noch nicht genug Adrenalin in seinem Leben gespürt.

Joey Kelly ist gemeinsam mit seinen Geschwistern als „Kelly Family“ berühmt geworden. Gemeinsam performten sie Megahits wie „An Angle“ oder „I Can't Help Myself“ und wurden dadurch weltbekannt. Doch der 49-Jährige hat neben dem Singen auch eine Leidenschaft für waghalsige Experimente und immer neue körperliche Herausforderungen. So auch jetzt, wie bei Facebook bekannt gegeben wird.

„Kelly Family“: Joey Kelly will den Weltrekord

Gemeinsam mit dem „Europapark“ und einem Spielwarenhersteller möchte der Sänger mit 50 weiteren Teilnehmern einen neuen Weltrekord aufstellen. Das gab der Park jetzt auf seiner Facebookseite bekannt: „Und das ist der Plan: Gemeinsam mit 50 Personen auf 50 Bobby Cars wollen wir den Kelly Family-Tourbus 50 Meter weit ziehen!“

Das ist die Kelly Family:

Die Kelly Family hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der Familie Kelly

Die Familie hat irische Wurzeln

Die Familie begann ihre Karriere als Straßenmusikanten

1979 bekam die Kelly Family ihren ersten Plattenvertrag

Der Durchbruch erfolgte dann 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später starteten sie ihre große Jubiläumstour

„Kelly Family“: Joey Kelly will es wiedermal wissen

Dieses Mal kämpft er aber nicht alleine, sondern mit insgesamt 50 weiteren Weltrekordanwärtern. Stattfinden soll das Ganze am Freitag (17.06) im „Europapark“. Die Fans freuen sich schon auf diese spannende Mission:

„Wie geil bitte ist das denn? Ich bin bis zum 16. Juni im Park. Eine Nacht länger. Dafür schlafe ich sogar im Wurfzelt.“

„Noch einen Grund mehr endlich zum ersten Mal in den Europapark zu kommen.“

„Das wäre echt toll, wenn ich als Europapark-Liebhaber und großer Joey-Kelly-Bewunderer kommen dürfte.“

