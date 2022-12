„Kelly Family“ in Düsseldorf: Nach Todesfall auf Konzert – diese Worte von Jimmy sorgen für Gänsehaut

Diese Nachricht sorgte in ganz Deutschland für Erschütterung: Beim Konzert der „Kelly Family“ in Halle war am 2. Dezember ein Besucher noch im Saal verstorben. Die Show lief erst wenige Minuten, als die Band beschloss, den Auftritt umgehend abzubrechen.

Nur eine Woche später steht die „Kelly Family“ in Düsseldorf auf der Bühne und der Todesfall ist noch immer gegenwärtig. Vor seiner Solo-Nummer wird Sänger Jimmy Kelly ungewohnt emotional.

„Kelly Family“ gedenkt Barby Kelly: Jimmy schreibt sogar sein Lied um

Im Rahmen ihrer „Die Weihnachtsparty des Jahres! – Die Mega Christmas Show“-Tour gibt die „Kelly Family“ am Samstagabend (10. Dezember) ein Konzert im PSD Bank Dome. Neben legendären Hits der ehemaligen Straßenmusiker wie „Nanana“ oder „An Angel“ geben Patricia, Joey, Kathy und Co. auch Weihnachtsklassiker wie „Happy Xmas (War Is Over)“ und „Last Christmas“ zum Besten. Als die Stimmung gerade auf dem Höhepunkt ist, die Fans von ihren Sitzplätzen aufgesprungen sind und trällernd mitschunkeln, nutzt Jimmy Kelly den Moment, um eine wichtige Botschaft loszuwerden.

Bevor er eine Neuauflage seines Liedes „Hold My Hand“ anstimmt, erklärt der 51-Jährige: „Kathy hat gerade ein Lied gesungen, das von einer anderen Schwester geschrieben worden ist. Es ist eine jüngere Schwester von uns, die leider letztes Jahr gestorben ist namens Barby. Sie wäre fast 46 Jahre alt geworden. Das nächste Lied ist für Barby. Ich habe es vor einigen Jahren geschrieben, aber erst jetzt zu Ende gebracht.“ Die Ballade ist bereits im Jahr 2013 auf Jimmys Album „Viva La Street“ erschienen.

Nach dem Tod seiner Schwester hat er den Text um Zeilen erweitert, die übersetzt lauten: „Heute ist Weihnachten, aber du bist nicht hier bei uns. Du hast uns an dem Tag überrascht, an dem du gestorben bist. Ich hoffe, dass es dir gut geht und die Engel an deiner Seite sind. Ich bete zu Gott, dass ich dich eines Tages wiedersehen werde. Damit ich deine Hand halten kann, kleine Schwester.“

„Kelly Family“-Star Jimmy deutlich: „Die Toten würden das auch wollen“

Mit der neuen Version von „Hold My Hand“ will Jimmy Kelly jedoch nicht nur seiner Schwester Barby gedenken, sondern Trost für all diejenigen spenden, die selbst einen geliebten Menschen verloren haben. „Ich denke, wir haben alle jemanden, den wir verloren haben und Weihnachten ist nicht für jeden schön. Manchmal ist es sehr einsam“, erzählt er bei seinem Auftritt in Düsseldorf. Das Lied singt er an diesem Abend „in der Hoffnung, dass wir uns wiedersehen“, so der „Kelly Family“-Star.

Nach der Performance und dem tosenden Applaus zeigt sich Jimmy ganz gerührt. Die Ballade scheint ihn aufgewühlt zu haben. „Wir dürfen nicht vergessen, aber wir müssen leider weiter leben. Denn wir sind zum Leben berufen“, meint der Musiker. Und weiter: „Darum singen wir. Ich bin mir sicher, die Toten würden das auch wollen. Wenn ich sterben würde, würde ich sagen: ‚Bitte singt weiter.‘ Also tun wir das!“ Worte, die gerade nach dem tragischen Todesfall auf dem Konzert in Halle schwer wie Blei wiegen und für Gänsehaut sorgen.

Weitere News:

Jimmy erwähnt den Mann zwar nicht namentlich, dennoch sind die Fans der „Kelly Family“ an diesem Abend sicherlich mit ihren Gedanken bei seinen Angehörigen. Die Band hatte sich einen Tag nach dem Unglück dazu entschieden, ihr Konzert in Berlin am 3. Dezember wie geplant anzutreten. Ganz nach ihrem Motto: „Keep On Singing!“