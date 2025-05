Deutschlands provokanteste Rapperin Katja Krasavice hat Ärger am Hals. Für gewöhnlich sorgt die 28-Jährige mit ihren provokanten Hits und ihrer Freizügigkeit für Aufsehen, doch nun hat sie die Grenze des Erlaubten überschritten und die Polizei ermittelt.

Denn eine leichtsinnige Aktion in einer Nacht in Leipzig wurde Katja Krasavice nun zum Verhängnis. Inzwischen bereut die Rapperin ihre Entscheidung und entschuldigt sich in aller Öffentlichkeit.

Katja Krasavice: Eine riskante Spritztour mit Folgen

Die Künstlerin, die sonst für Chart-Erfolge gefeiert wird, ließ in ihrer alten Heimat Leipzig jede Vernunft missen. Nach ein paar Drinks setzte sie sich dennoch selbst hinters Steuer ihres Autos. Gegen 3 Uhr stoppte die Polizei ihren Wagen, nachdem sie rote Ampeln missachtet und zu schnell gefahren war.

„Der Führerschein wurde sichergestellt. Wir ermitteln wegen Paragraf 316 Strafgesetzbuch – Trunkenheit im Verkehr“, bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber „Tag24“. Die gemessenen 1,1 Promille überschreiten die 1,0-Promille-Grenze, ab der es strafrechtlich kritisch wird. Dieser Vorfall könnte weitreichende Konsequenzen für Katja Krasavice haben.

Hohe Strafen, Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot drohen. Vielleicht muss sie sich sogar einer Freiheitsstrafe stellen. Die Rapperin nahm den Vorfall ernst und richtete mahnende Worte an ihre Fans. „Ich habe mich und andere gefährdet. Macht das nicht – geht gar nicht“, zeigte sie Reue in einem Video auf TikTok. Alkohol am Steuer ist keine Bagatelle, auch nicht für Katja Krasavice. Wenn sie könnte, würde sie es am liebsten wohl rückgängig machen. Die 28-Jährige schwört auf jeden Fall, dass so ein Fehlverhalten nicht nochmal vorkommen soll.

