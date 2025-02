Katharina Böhm: Kurz nach Krimi-Ausstrahlung steht es fest

Katharina Böhm alias Vera Lanz wird nicht umsonst „Die Chefin“ genannt. Auch am Freitag (7. Februar) hat die Kommissarin in der Krimi-Folge „Das Leben danach“ wieder das Zepter in der Hand.

Auch in diesem Fall gilt es wieder einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein Amoktäter sitzt im Gefängnis, doch plötzlich wird er Jahre nach der Tat selbst ermordet. ZDF-Zuschauer sowie das Ermittler-Team wollen gemeinsam herausfinden, wer der Täter ist.

„Die Chefin“ Katharina Böhm überzeugt erneut

Die Wunden eines alten Krimi-Falls brechen nach Jahren wieder auf – es kommt zu einem Mord. Im Verdacht stehen gleich mehrere Personen, sie alle haben das gleiche Motiv. Lennart Reinbold (gespielt von Rouven Blessing) veränderte durch den Amoklauf das Leben von vielen Menschen von einem auf den anderen Tag. Plötzlich tauchte er mit einer Waffe in der Hand in einer Schule auf und schoss damit auf mehrere Menschen.

+++ Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Februar 2025 in der ARD +++

Seitdem sitzt er im Knast, doch bei einem externen Arztbesuch holten ihn seine Taten wieder ein. Er wird selbst von einer Kugel getroffen und stirbt später an den Verletzungen. Vera Lanz und ihre Kollegen Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter) nehmen die Ermittlungen auf. Schnell geraten die Angehörigen der früheren Amok-Opfer ins Visier. Doch der Fall nimmt immer dramatischere Züge an, die offenbar auch zahlreiche Zuschauer in ihren Bann gezogen haben.

5,3 Millionen Menschen verfolgten laut „DWDL“ die Folge „Die Chefin – Das Leben danach“ zur Primetime im ZDF – absoluter Top-Wert an diesem Tag. Auch im Vergleich zur starken Konkurrenz wie dem „Dschungelcamp“ auf RTL. Damit erreichte der Krimi 20,4 Prozent des Gesamtpublikums ab drei Jahren. Auch der zweite Krimi des Abends, die „SOKO Leipzig“, erreichte im Anschluss noch 4,73 Millionen Zuschauer.