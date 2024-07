Kate Middleton im Zwiespalt -„Dramatischste Phase“

Bereits seit ihrer Hochzeit mit Prinz William am 29. April 2011 lastet ein enormer Druck auf Kate Middleton. Nicht nur, dass sie die Thronfolge mit Nachwuchs sicherstellen musste, auch ihr Äußeres und jeder Schritt wird seither genaustens beäugt.

Jeder vermeintliche Fehler wird von Kritikern auseinandergenommen und mit der Prinzessin wird hart ins Gericht gegangen. Alles dreht sich meist um die Frage: Macht sie einen guten Job für die Monarchie? Eine Frage, die sie auch jetzt – in der „dramatischsten Phase“ ihres Lebens – verfolgt und die sie in einen Zwiespalt bringt, wie Adelsexperte Michael Begasse im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt.

Kate Middleton: „Da wankt dieses Haus“

Kate Middleton weiß, wie wichtig sie für das britische Königshaus ist. Entsprechend ist ihr klar, was ihr Rückzug von den royalen Verpflichtungen aufgrund ihrer Krebserkrankung für Auswirkungen auf die Monarchie hat. „Kate und William, das sind wirklich die Stützen dieses Königshauses, das ist die Zukunft der Monarchie, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran, und wenn jetzt von diesen beiden Stützen eine Stütze im Falle von Kate wegbricht, dann merkt man, da wankt dieses Haus“, erläutert Adelsexperte Michael Begasse.

+++ Kate Middleton: Prinzessin Charlotte steht ihr zur Seite – „Rolle übernommen“ +++

Die 42-Jährige ist also eigentlich unentbehrlich für die Royal Family. In den letzten Monaten zeigte sich allerdings: Irgendwie geht es auch ohne die beliebte Prinzessin von Wales. Ihre Abstinenz hinterlässt allerdings dennoch eine große Lücke und ihre Rückkehr aufs royale Parkett dürfte nicht nur von den Royals-Fans ersehnt werden, sondern auch von König Charles und den anderen Mitgliedern der Royal Family.

In diesem Zwiespalt befindet sich Kate Middleton

Auch wenn Kate Middleton augenscheinlich alle Zeit zur Genesung gelassen wird – sie befindet sich in einem Zwiespalt zwischen der Monarchie und ihrer Gesundheit. „Sie ist in diesem Zwiespalt zwischen, ich muss meine Pflichten erfüllen, als Working Royal, weil ich weiß, wie wichtig ich bin für die Monarchie, ich muss aber auch die Pflichten mir gegenüber erfüllen, weil ich gesund werden will, weil ich habe drei Kinder, und ich habe einen Mann, an dessen Seite ich auch meinen Job machen will“, beschreibt Begasse.

Nicht einfach für die 42-Jährige, die alles dafür tun würde, um ihren Ehemann Prinz William und Schwiegervater König Charles wieder zu unterstützen. Derzeit hat aber ihre Genesung oberste Priorität und sie konzentriert sich darauf, den Krebs zu besiegen. Dennoch dürfte sie immer wieder aufs Neue zwischen Gesundheit und Königshaus neu abwägen.