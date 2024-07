Kate Middleton: Prinzessin Charlotte steht ihr zur Seite – „Rolle übernommen“

Kate Middleton ist nicht nur Herzblut-Royal, sondern auch Herzblut-Mama. Ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, bedeuten der Prinzessin von Wales alles.

Mit ihnen so viel Zeit wie möglich zu verbringen und sie in allen Angelegenheiten bestmöglich zu unterstützen, hat für die 42-Jährige oberste Priorität. Ein Einsatz, den ihr Nachwuchs ihr dankt und ihr nicht nur in schweren Zeiten zurückgibt.

Kate Middleton: Ihr bleibt nur der Umgang mit ihren Liebsten

Seit sie vor einigen Monaten die Diagnose Krebs erhielt, ist im Leben von Kate Middleton nichts, wie es mal war. Die beliebte Prinzessin zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, um sich voll ihrer Therapie und Genesung zu widmen. Ausgiebige Familienausflüge mit William und den Kindern sind ebenfalls kaum möglich.

Das Immunsystem der 42-Jährigen ist geschwächt, sie muss den Kontakt zu anderen abseits ihres engen Umfelds meiden, um sich nicht mit möglichen Krankheitserregern zu infizieren. Ihr bleibt also hauptsächlich der Umgang mit ihren Liebsten hinter den sicheren Palastmauern. Geht es aber doch mal raus, kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen – allen voran der von Tochter Charlotte.

„Es war ganz süß“

Die 9-Jährige und ihre Mutter haben ein enges Verhältnis. Das wurde erst Mitte Juni bei „Trooping the Colour“ wieder ersichtlich. Autorin Ingrid Seward von „My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen“ dazu gegenüber „Hello!“: „Ich denke, dass Charlotte sich wirklich um ihre Mutter kümmert. Es war ganz süß, wie sie vor ihr stand und sie sich unterhalten haben.“

Nicht nur auf dem Balkon des Buckingham Palace konnte man bei „Trooping the Colour“ immer wieder herzliche Szenen zwischen Kate und Charlotte beobachten, sondern auch während der Kutschfahrt und in einem Video, das der Palast bei Instagram postete. Mutter und Tochter scheinen eine ganz besondere Beziehung zu haben.

Das sieht auch der Fotograf Samir Hussein so, der die britischen Royals seit Jahren bei zahlreichen Anlässen ablichtet. Er bemerkt: „Prinzessin Charlotte ist ihrer Mutter in ihrem Verhalten sehr ähnlich und man sieht, dass sie sehr zu ihr aufschaut.“ Bei öffentlichen Auftritten schlüpft Charlotte nicht selten in die Schuhe ihrer Mutter und weist ihre Brüder George und Louis in die Schranken, wenn sie aus der Reihe tanzen. „Sie ist definitiv eine kleine Mini-Mama, die auch diese Verantwortung übernimmt, und das macht Spaß zu sehen“, ergänzt Hussein.