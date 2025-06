Kate Middleton: Nach Einbruch – Prinzessin wagt es nun

Es herrschte Aufruhr im Schloss Windsor. Erst vor wenigen Tagen gab es im royalen Anwesen einen Sicherheitsvorfall.

Jetzt wagt Kate Middleton den nächsten Schritt und ist diese Woche nur wenige Tage nach dem Vorfall zu ihren Aufgaben in Schloss Windsor zurückgekehrt.

Kate Middleton wagt es nach Einbruch

Am Mittwoch (4. Juni) hielt die 43-Jährige ein privates Treffen für junge Erwachsene ab. Dieses Treffen fand ohne Presse in Schloss Windsor statt und blieb diskret organisiert – unweit ihres Wohnsitzes Adelaide Cottage.

Dort lebt Kate Middleton mit Prinz William und ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Das geheime Treffen folgte laut „Express“ auf die Mai-Ferien der Kinder und wurde nach einem Sicherheitseinsatz am vergangenen Sonntag auf dem Schlossgelände abgehalten. Keine Spur mehr von einem vorherigen Vorfall, der Sorgen bereitet haben könnte.

Doch am 1. Juni brach ein Mann in die abgesperrte Zone von Schloss Windsor ein. Die Polizei hielt ihn sofort an, bevor er weiter vordringen konnte. „Das Innengelände von Schloss Windsor betrat er nicht“, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Der Mann wurde wegen Hausfriedensbruchs und Drogenbesitzes festgenommen.

Jetzt ist im Schloss und bei den Royals der Alltag zurückgekehrt.

Kate Middleton: Fokus auf Herzensanliegen

Die inhaltlichen Details des Treffens von Kate Middleton blieben unklar. Es wird jedoch angenommen, dass es im Rahmen ihrer Early-Years-Initiative stattfand. Dieses Projekt, das Kate Middleton 2021 ins Leben rief, liegt ihr besonders am Herzen und zielt auf die Förderung frühkindlicher Entwicklung ab.

Kate Middleton zeigte auch in dieser Woche ihre große Hingabe an soziale Themen. Trotz des beunruhigenden Sicherheitsalarms auf Windsor setzte sie ihre Arbeit unermüdlich fort. Ihr Engagement für wohltätige Zwecke unterstreicht einmal mehr, warum Kate Middleton eine zentrale Figur im Königshaus bleibt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.