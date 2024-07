Kate Middleton: Unangenehmer Moment – es geschah vor laufender Kamera

Es war ein unerwarteter Auftritt, bei dem die ganze Welt den Atem anhielt – Kate Middletons Besuch in Wimbledon. Schon Tage zuvor wurde spekuliert, ob sie nun zu den Tennis-Turnieren erscheinen würde. Schließlich kämpft die Prinzessin von Wales immer noch gegen ihre Krebserkrankung, hält sich weitestgehend aus öffentlichen Auftritten heraus.

Trotz der Freude vieler Fans und Kates Strahlen blieb bei dem Sportereignis ein Moment nicht unbemerkt – denn die Ehefrau von Prinz William erlaubte sich vor laufender Kamera einen Patzer.

Kate Middleton: Überraschung für ihre Fans

Sport und die Royals gehen bei dieser Veranstaltung Hand in Hand: die Tennis-Turniere in Wimbledon. Das prestigeträchtige Sportereignis ist jährlich nicht nur ein Schauplatz für die Tennisprofis, sondern auch für königlichen Besuch. Kate Middleton kommt dabei als Schirmherrin des All England Clubs eine ganz besondere Rolle zu – sie darf die Pokale an die Gewinner überreichen.

Diese Saison stand die Teilnahme von Kate allerdings länger auf der Kippe. Sie zieht sich aufgrund ihrer Krebsdiagnose und der damit verbundenen Chemotherapie weiterhin aus der Öffentlichkeit zurück, nahm zuletzt an Charles Geburtstagsveranstaltung „Trooping the Colour“ teil.

Umso erfreuter war die Nachricht des Palasts, dass die Prinzessin in Wimbledon auftauchen würde – und das gleich im Doppelpack. Denn Kate nahm sowohl ihre Tochter Charlotte, als auch Schwester Pippa mit zum Spiel. Doch kurze Zeit später musste sich Kate einem unangenehmen Moment während der Siegerehrung stellen.

Kate Middleton: Jeder konnte es sehen!

Normalerweise beweist sich Kate Middleton seit ihrem Eintritt in das britische Königshaus als ein echter Profi vor der Kamera. Doch selbst der Prinzessin passierte nun ein Missgeschick. Nach dem Match, umringt von Liveübertragungen und Gratulanten, bot sich dem Sieger Carlos Alcaraz und der Prinzessin von Wales die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch.

Dabei wollte die 42-Jährige dem spanischen Tennisspieler natürlich auch ihre Überraschungsgäste vorstellen, machte daraufhin eine Geste in Richtung ihrer Schwester Pippa. Doch die blieb völlig ahnungslos zurück, auch Alcaraz übersah die Handbewegung Kates. Im Anschluss blieb Kate nichts anderes übrig, als den Vorfall zu überspielen und in das Jubeln der Fans mit einzustimmen.

Kate Middleton verwirrte mit dem Auftritt allerdings nicht nur ihre Schwester Pippa und Alcaraz. Ihre Tochter Charlotte schien ebenfalls irritiert von ihrer royalen Mutter, wie die Aufnahmen vor laufender Kamera zeigten.