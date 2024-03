Kate Middleton alleine im Rampenlicht: Wo ist Prinz William?

In einer emotionalen Videobotschaft verbreitete Kate Middleton kürzlich eine Schocknachricht, die um die Welt ging: Sie hat Krebs. Nach der Diagnose von König Charles III. muss nun auch sie sich einer Chemotherapie unterziehen.

Während die Prinzessin aus aller Welt Genesungswünsche erhielt, stellt sich jetzt vor allem die Frage, wieso sie ihre Diagnose alleine ohne das Beisein ihrer Familie offenbarte.

Kate Middleton: Entscheidung für alleinige Videobotschaft bewusst

Kates Rückzug entfachte die wildesten Gerüchte: Von heimlicher Teilnahme bei der Show „The Masked Singer“ bis hin zu Schönheitsoperationen – den Spekulationen setzten die Fans keine Grenzen. Doch dann kam die Schocknachricht, die um die Welt ging: Kate hat Krebs.

In einer Videobotschaft veröffentlichte die Prinzessin von Wales vor kurzem die schwere Diagnose. Dabei irritierte vor allem eine Sache: Denn Kate nahm die Videobotschaft alleine auf, ohne den Beistand eines ihrer Familienmitglieder. Doch diese Entscheidung wählte sie ganz bewusst.

Insider über Kate Middleton: „Braucht niemanden“

Tapfer stellte sich Kate kürzlich der Frage aller Fragen: Wo ist sie nach ihrer Bauch-OP hin verschwunden? Während viele Fans der britischen Royals bereits damit rechneten, dass sie sich gut von dem medizinischen Eingriff erhole, verkündete die dreifache Mutter vor der Kamera ihre Diagnose – doch das ohne seelischen Beistand.

Irritierte Stimmen machten sich danach breit und alle wunderten sich: Wo ist Prinz William in diesen schweren Stunden? Jetzt bringt eine Palastquelle Licht ins Dunkle: „Das war sie als starke Frau, die eine starke Botschaft an die Nation richtet. Sie brauchte niemanden, der neben ihr saß“, so der Insider gegenüber der britischen „Times“.

Damit unterstreicht Kate einmal mehr ihr Bild als taffe Frau. Dass ihre Familie ihr dennoch den Rücken stärkt, weiß der Palast-Insider: „Prinz William hat Kate und die Familie im Hintergrund unterstützt.“ Und auch in ihrer Videobotschaft betonte Kate einmal mehr, dass „William und die Kinder eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung“ seien.